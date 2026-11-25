İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mülkiye ziyaretine ilişkin detayları aktardı. Mülkiye’de en son 26 yıl önce bir İçişleri Bakanı’nın öğrencilerle derste buluştuğuna dikkat çeken Bakan Çiftçi, “Yerel Yönetimler ve Mülki İdare” dersinde bu geleneği yeniden yaşattıklarını ifade etti.

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HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, 31 yıl önce mezun olduğu Mülkiye'de: Öğrencilere dikkat çeken tavsiyeler İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mezun olduğu Mülkiye'de 26 yıl aradan sonra ilk kez bir İçişleri Bakanı olarak öğrencilerle 'Yerel Yönetimler ve Mülki İdare' dersinde bir araya geldi. Bakan Çiftçi, 1990-1995 yılları arasında öğrencisi olduğu Mekteb-i Mülkiye'de düzenlenen derste öğrencilerle tecrübelerini ve hatıralarını paylaştı. Ders; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Prof. Dr. Ruşen Keleş'in katılımlarıyla, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Alper Özer'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Bakan Çiftçi, Mülkiye'de en son 26 yıl önce bir İçişleri Bakanı'nın öğrencilerle derste buluştuğunu belirtti. Çiftçi, gençlere hitaben verilen vazifelerin devlete borç ödeme vesilesi görülmesi ve vatandaşa kendi anne babalarına muamele edilmesini istedikleri gibi davranılması gerektiğini aktardı.

Bakan Çiftçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İnsan hayallerle yaşar, hatıralarla yaşlanır.”

1990-1995 yılları arasında talebesi olduğum, kaymakamlık hayalleri kurduğum Mülkiye’de bugün o yılların heyecanını yeniden yaşadım.

Mülkiye’de en son 26 yıl önce bir İçişleri Bakanı öğrencilerle derste buluşmuştu. Bugün, Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve kıymetli hocam Sayın Prof. Dr. Ruşen Keleş’in katılımlarıyla, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Alper Özer’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Yerel Yönetimler ve Mülki İdare” dersinde bu geleneği yeniden yaşattık.

1859’da iki yıllık bir eğitim kurumu olarak kurulan, Sultan II. Abdülhamid döneminde beş yıllık eğitime geçen Mekteb-i Mülkiye, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e sivil bürokrasimizi yetiştiren köklü bir ilim ocağı, âdeta bir yönetici fidanlığıdır.

Bu sıralarda hocalarımdan, otuz yıllık meslek hayatımda ise aziz milletimizden çok şey öğrendim.

Genç kardeşlerimizle talebelik hatıralarımızı, kaymakamlık ve valilik tecrübelerimizi paylaşırken kendime düstur edindiğim hususları da anlattım:

Verilen her vazifeyi devletimize ve milletimize olan borcumuzu ödeme vesilesi olarak görmeliyiz.

Bizim için sıradan görünen bir iş, karşımızdaki vatandaşımızın hayatındaki en büyük mesele olabilir.

Kendi anne ve babamıza nasıl muamele edilmesini istiyorsak vatandaşımıza da öyle muamele etmeliyiz.

Makamlar geçici, milletimizin gönlünde bıraktığımız iz kalıcıdır.

Kim bilir, belki de yarının İçişleri Bakanı bugün o sıralarda oturuyordur…

Yetişmemizde emeği olan hocalarımızı şükranla, ebediyete irtihal edenleri rahmetle yâd ediyorum.

Rabbim, genç kardeşlerimizin yollarını açık, ilimlerini bereketli eylesin; her birine milletimizin duasına nail olmayı nasip etsin.

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2125581588729679947