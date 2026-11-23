İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’nın ziyareti için teşekkürlerini iletti.

Bakan Çiftçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Anayasa Mahkemesi Başkanımız Sayın Kadir Özkaya’yı Bakanlığımızda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk.

Hukukun üstünlüğü, adalet ve devletimizin köklü kurumları arasındaki karşılıklı saygı, milletimize hizmet anlayışımızın temel esaslarındandır. Nazik ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Sayın Başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı ve muvaffakiyetler diliyoruz.”

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2124861284684382213