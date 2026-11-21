İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Tunceli'de düzenlenen Yeni Hizmet Binaları Açılışı ve Temel Atma Töreni’nde vatandaşlara seslendi.

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HABERİN ÖZETİ Tunceli’de "Terörsüz Türkiye" ve turizm vurgusu! İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi: Huzur arttıkça yatırımlar hız kazanıyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'de düzenlenen Yeni Hizmet Binaları Açılışı ve Temel Atma Töreni'ne katılarak yapılan yatırımlar ve kentin gelişimi hakkında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığının Tunceli'de tamamladığı on yatırımın tutarı yaklaşık 850 milyon liraya ulaşırken devam eden projelerle toplam yatırım 1 milyar lirayı geçti. Tamamlanan projeler arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve Nazımiye İlçe Emniyet Amirliği yeni hizmet binaları, Tunceli Polisevi ve toplam 208 polis lojmanı bulunuyor. Geçen yıl Tunceli'ye yaklaşık 2 milyon araç girişi gerçekleşirken bu yıl şu ana kadar 1 milyon 950 bin araç girişi kaydedildi. Ovacık ilçesi bu yıl yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı ve Munzur Gözeleri'ne ev sahipliği yapan Ziyaret köyü, BM Turizmin 2026 En İyi Turizm Köyü Programı adayları arasında yer aldı. MamekiFest'e katılım geçen yıla göre yaklaşık yüzde 165 artarak 15 bin 750'den 41 bin 700 kişiye yükseldi.

“BÖYLE GÜZEL BİR ŞEHİRDE SİZLERLE BİR ARAYA GELMEK BENİM İÇİN BAHTİYARLIKTIR”

Tunceli'nin vadileriyle, bereketli ovasıyla, eşsiz tabiatıyla ilk görüşte insanı kendine hayran bırakan bir şehir olduğunu belirten Çiftçi, "Bu şehirde bir kapıyı çaldığınızda güler yüzle karşılanır, bir sofraya oturduğunuzda kendinizi evinizde hissedersiniz. Komşusunun sevincini kendi sevinci bilen, zor gününde elinden tutan insanların şehri olan bu diyarda işte 'can cana Tunceli' derken, selamı sıcak, sofrası açık, gönlü geniş bir memleketi anlatıyoruz. Böyle güzel bir şehirde sizlerle bir araya gelmek benim için bahtiyarlıktır." diye konuştu.

Çiftçi, Tunceli'ye kazandırılan eserlerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttükleri eser ve hizmet siyasetinin merkezinde insan olduğunu vurguladı.

“TUNCELİ'DEKİ TOPLAM YATIRIM TUTARI 1 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ”

Yapılan her yatırımın karşılığını vatandaşın günlük hayatında görmek istediklerini belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Köyünden ilçeye gelen bir büyüğümüz işini daha kolay hallediyorsa, bir üreticimiz malını pazara daha rahat ulaştırıyorsa, yardım için devletin kapısını çalan bir vatandaşımız derdine vaktinde çare buluyorsa, o hizmet gayesine ulaşmıştır. Bu anlayışla İçişleri Bakanlığı olarak Tunceli’de on yatırımı tamamladık. Bu yatırımların tutarı yaklaşık 850 milyon liraya ulaştı. İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve Nazımiye İlçe Emniyet Amirliğimizin yeni hizmet binalarının yapımını tamamladık. Geçici kabul işlemlerinin ardından her iki binayı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tunceli Polisevimiz hizmet vermeye başladı. İl merkezinde 156, Nazımiye ve Ovacık'ta 16'şar, Hozat'ta 20 olmak üzere toplam 208 polis lojmanını hizmete aldık."

Pülümür'de de vardiya yatakhanesini jandarma personelinin kullanımına sunduklarını, Çemişgezek İlçe Emniyet Amirliğinin lojmanlı hizmet binası ile Ovacık Hükümet Konağının yapımının devam ettiğini ve köylerin ulaşım imkanlarını da güçlendirdiklerini belirten Çiftçi, söz konusu projelerle Bakanlığın Tunceli'deki toplam yatırım tutarının 1 milyar lirayı geçtiğini kaydetti.

Bakan Çiftçi, İl Özel İdaresinin Tunceli'de ilk sıcak asfalt üretim tesisini kurduğunu, köy yollarının asfaltlandığını anlattı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA BÖLGEMİZ TERÖRDEN ARINDIKÇA HUZUR DAHA DA GÜÇLENİYOR”

Hizmet anlayışlarında güvenliğin, kalkınmanın ön şartı olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Huzur güçlendikçe şehirlerimize gelen misafirlerin sayısı artıyor, esnafımızın işi canlanıyor, yatırım için yeni imkanlar doğuyor. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bölgemiz terörden arındıkça huzur daha da güçleniyor, turizm canlanıyor, yatırımlar hız kazanıyor. Bunun Tunceli'deki karşılığını hep birlikte görüyoruz. Bir zamanlar terör sebebiyle ziyaret edilemeyen yerlere şimdi aileler çocuklarıyla beraber geliyor. İnsanımız Munzur'un gözelerini görüyor, Ovacık'ta konaklıyor, çarşımızda alışveriş yapıyor. Şehrimize gelen her misafir, Tunceli'nin güzelliklerini tanıdığı gibi esnafımızın ve üreticimizin emeğine de katkı sağlıyor." diye konuştu.

FESTİVALE KATILIMDA YÜZDE 165’LİK ARTIŞ

Bakan Çiftçi, geçen yıl Tunceli'ye yaklaşık 2 milyon araç girişi olduğunu, bu yıl ise şu ana kadar 1 milyon 950 bin araç girişi kaydettiklerini söyleyerek, yıl sonunda bu sayının 2 milyon 250 bine ulaşmasını beklediklerini dile getirdi.

Ovacık ilçesinin bu yıl yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Çiftçi, "Munzur Gözeleri'ne ev sahipliği yapan Ziyaret köyümüz, Birleşmiş Milletler Turizmin 2026 En İyi Turizm Köyü Programı'nda ülkemizin adayları arasında yer aldı. Bu adaylık, Tunceli'mizin tabiatını ve kültürünü dünyaya tanıtmak için büyük bir fırsattır. Kültür ve sanat hayatımızda da bu canlılığı görüyoruz. Geçen yıl 15 bin 750 ziyaretçiyi ağırlayan MamekiFest'e bu yıl 41 bin 700 kişi katıldı. Yaklaşık yüzde 165’lik bu artış, Tunceli'nin kültürüne ve sanatına gösterilen ilginin de bir göstergesidir. Bu ilgiyi kalıcı bir kalkınma imkanına dönüştürmek için çalışmalıyız. Munzur'un suyunu, vadisini, köylerimizin dokusunu hep birlikte koruyacağız. Turizm büyüdükçe yöresel ürünlerimizin daha geniş pazarlara ulaşmasını, konaklama ve hizmet yatırımlarının artmasını, gençlerimizin kendi memleketlerinde daha fazla iş imkanı bulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzenini, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumakta taviz vermeden çalışacaklarını, önleyici güvenlik hizmetlerini güçlendirirken vatandaşlarla teması da artıracaklarını vurguladı.

“TÜRKİYE YÜZYILI'NDA TUNCELİ’NİN HUZURUNU, ÜRETİMİNİ VE KALKINMASINI BÜYÜTECEK HER HİZMETİN ARKASINDA DURACAĞIZ”

Bu yatırımlara verdiği destekler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını arz eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Valimizle, kaymakamlarımızla, polisimizle ve jandarmamızla köylerimizde, mahallelerimizde vatandaşımızı dinleyecek, dile getirilen meselelerin çözümünü takip edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda Tunceli’nin huzurunu, üretimini ve kalkınmasını büyütecek her hizmetin arkasında duracağız. Valimize, İl Özel İdaremize, projelerde görev alan kurumlarımıza, mühendislerimize ve işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

Çiftçi, Tunceli'nin huzuru için gece gündüz vazife yapan polis, jandarma, güvenlik korucuları ve bütün güvenlik birimlerine muvaffakiyetler diledi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün de konuşma yaptığı programda Bakan Çiftçi ve beraberindekiler, daha sonra yapılan duanın ardından açılış kurdelesini kesti. Öte yandan Bakan Çiftçi, Tunceli Polisevi bahçesine fidan dikti.

Programa, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tunceli, Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya ve Şanlıurfa'nın valileri, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.