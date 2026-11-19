İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Susanne Raab ve beraberindeki heyetle görüştü. Türkiye'nin düzenli göçü desteklerken, düzensiz göçle mücadelede uluslararası hukuk ve insan haklarını esas aldığını ifade eden Bakan Çiftçi, "Düzenli göçmen olarak ülkemize gelmek isteyen turist, öğrenci ve iş insanı gibi yabancılara mevzuatımız dahilinde her türlü kolaylığı sağlıyor, ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşamaları için gayret ediyoruz. Düzenli göçü uygun mekanizmalarla desteklerken, düzensiz göçle mücadele politikamızı sizin de bildiğiniz gibi uluslararası hukuk ve insan haklarını esas alan 5 ayaklı bir strateji ile yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

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HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den kritik göç açıklaması: Transit ve hedef ülke olmaktan çıkmış bulunmaktayız İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Susanne Raab ve beraberindeki heyetle görüşerek Türkiye'nin göç politikaları ve yürütülen iş birliklerine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin sınır güvenliği önlemleri sayesinde transit ve hedef bir ülke olmaktan çıktığını belirtti. Düzensiz göçle mücadelenin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Çiftçi, üstlenilen ağır yükün adil şekilde paylaşılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüşlerini sağlamak için çalışmaların sürdüğü aktarıldı. ICMPD ile bugüne kadar 40'tan fazla projenin başarıyla hayata geçirildiği ve kurum ile Göç Vakfı arasında bir İş Birliği Mutabakatı imzalanacağı bildirildi. Avrupa ülkelerinin Ruanda planlarına değinen Çiftçi, sığınma başvurusu reddedilen kişilerin üçüncü ülkelere gönderilmesine ihtiyatla yaklaştıklarını belirtti.

“TRANSİT VE HEDEF BİR ÜLKE OLMAKTAN ÇIKMIŞ BULUNMAKTAYIZ

Sınır güvenliğine yönelik alınan tedbirlerin caydırıcı etkisine dikkati çeken Bakan Çiftçi, "Doğu ve batı sınırlarımızda aldığımız etkin önlemlerin oluşturduğu caydırıcı etki sayesinde ülkemizin çekim gücünü ortadan kaldırmış, transit ve hedef bir ülke olmaktan çıkmış bulunmaktayız" dedi.

"BU MESELE ULUSLARARASI TOPLUMUN ORTAK SORUMLULUĞUNDA OLAN BİR KONUDUR"

Düzensiz göçle mücadelenin bugün hiçbir ülkenin tek başına üstesinden gelemeyeceği küresel bir sınama olduğunu kaydeden Bakan Çiftçi, "Bu mesele uluslararası toplumun ortak sorumluluğunda olan bir konudur. Bu kapsamda beklentimiz, üstlendiğimiz bu ağır yükün atılacak somut adımlarla adil bir şekilde paylaşılmasıdır. Ülkemizdeki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüşlerini sağlamak için de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"BAŞARIYA ULAŞAN ORTAK PROJELER, GELECEKTEKİ İŞ BİRLİĞİMİZİN TEMİNATIDIR"

ICMPD ile yürütülen iş birliğinin önemini vurgulayan Bakan Çiftçi, "ICMPD ile yakın iş birliği içindeyiz. Bu süreçte 40’tan fazla projeyi başarıyla hayata geçirdik. Düzensiz göçle mücadele alanında sağladığımız kurumsal eş güdüm bizim için büyük bir önem taşıyor. Bugüne kadar ortak yürüttüğümüz projelerin başarıya ulaşmış olması gelecekteki iş birliğimizin de en büyük teminatını oluşturuyor" dedi.

ICMPD ile Göç Vakfı arasında imzalanacak İş Birliği Mutabakatı'na ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "Bugün görüşmemizden sonra imzalanacak ICMPD ile Göç Vakfı arasındaki İş Birliği Mutabakatı sayesinde Göç Vakfı’nın uluslararası iş birliği mekanizmaları tesis etmesinin ve ilgili paydaşlarla akredite olabilmesinin önü açılacaktır" ifadelerini kullandı.

"GÖÇ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BAŞKA ÜLKELERE DEVREDİLMESİ KALICI BİR ÇÖZÜM ÜRETMEZ"

Bazı Avrupa ülkelerinin Ruanda'da geri gönderme merkezi kurulmasına yönelik planlarını değerlendiren Bakan Çiftçi, "Biz sığınma başvurusu reddedilen kişilerin üçüncü ülkelere gönderilmesini, göç yükümlülüklerinin başka ülkelere devredilmesi olarak değerlendiriyoruz. Bu tür uygulamalara ihtiyatla yaklaşıyoruz. Geri dönüş süreçleri uluslararası hukuka uygun ve insan onurunu zedelemeyecek şekilde gönüllü ve güvenli yürütülmelidir" diye konuştu.