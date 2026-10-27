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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:08

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi açıkladı: Yıl içinde çetelere bin 741 operasyon, 8 bin tutuklama

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, bu yıl içerisinde 625 organize suç örgütüne yönelik bin 741 operasyon düzenlendiğini, 8 bini aşkın şüphelinin ise tutuklandığını açıkladı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi açıkladı: Yıl içinde çetelere bin 741 operasyon, 8 bin tutuklama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:08

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan , , ve mali suçlarla mücadele çalışmalarını değerlendirdikleri Güvenlik Toplantısı’nın ardından yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi açıkladı: Yıl içinde çetelere bin 741 operasyon, 8 bin tutuklama

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nın ardından yıl içinde kaçakçılık, organize ve mali suçlarla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.
Yıl boyunca 625 organize suç örgütüne yönelik toplam 1.741 operasyon düzenlendi ve 8 binden fazla şüpheli tutuklandı.
Yurt dışından gerçekleştirilen suçlu iade sayıları, son 5 yılın ortalamasının 5 ila 6 katı seviyesine ulaştı.
Bakan Çiftçi, hiçbir suç örgütünün devlete meydan okuyamayacağını ve kaçan ile saklananların adalete teslim edileceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi açıkladı: Yıl içinde çetelere bin 741 operasyon, 8 bin tutuklama

YIL İÇİNDE SUÇ ÖRGÜTLERİNE 1.741 OPERASYON

Göreve geldikleri ilk günden itibaren organize suçlarla mücadelenin en öncelikli konular arasında yer aldığı belirtilen Bakan Çiftçi, bu yıl yürütülen operasyonlara ilişkin çarpıcı verileri paylaştı. Yıl boyunca 625 organize suç örgütüne yönelik toplam 1.741 operasyon düzenlendiği ve bu operasyonlar kapsamında 8 binden fazla şüphelinin tutuklandığı kaydetti.

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi açıkladı: Yıl içinde çetelere bin 741 operasyon, 8 bin tutuklama

YURT DIŞI İADELERİNDE REKOR ARTIŞ

Bakan Çiftçi, açıklamasında suçluların iadesi sürecinde de tarihi bir başarıya imza atıldığı vurguladı. Yurt dışından gerçekleştirilen iade sayılarının, son 5 yılın ortalamasının 5 ila 6 katı seviyesine ulaştığı ifade eden Bakan Çiftçi, önümüzdeki dönemde mücadelenin daha da yoğunlaştırılacağı ve suç şebekelerinin hareket alanlarının tamamen daraltılacağını kaydetti.

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi açıkladı: Yıl içinde çetelere bin 741 operasyon, 8 bin tutuklama

"HİÇBİR SUÇ ÖRGÜTÜ DEVLETE MEYDAN OKUYAMAZ"

Vatandaşın huzurunu kaçıran ve tehditle haraç toplamaya çalışan suç odaklarına gözdağı verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaştan tehditle haraç isteme cüretinde bulunan haramiler şunu iyi bilsin: Bu ülkede kimse kendini hukukun üstünde göremez, hiçbir suç örgütü devlete meydan okuyamaz. Kaçanları da saklananları da bulur, adalete teslim ederiz!"

 https://x.com/mustafaciftcitr/status/2114972287409553581

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ETİKETLER
#kaçakçılık
#organize suçlar
#Mali Suçlar
#Güvenlik Toplantısı
#İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
#Gündem
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