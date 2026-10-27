İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi açıkladı: Yıl içinde çetelere bin 741 operasyon, 8 bin tutuklama

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İstanbul
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kaçakçılık, organize suçlar ve mali suçlarla mücadele çalışmalarını değerlendirdikleri Güvenlik Toplantısı’nın ardından yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.
Göreve geldikleri ilk günden itibaren organize suçlarla mücadelenin en öncelikli konular arasında yer aldığı belirtilen Bakan Çiftçi, bu yıl yürütülen operasyonlara ilişkin çarpıcı verileri paylaştı. Yıl boyunca 625 organize suç örgütüne yönelik toplam 1.741 operasyon düzenlendiği ve bu operasyonlar kapsamında 8 binden fazla şüphelinin tutuklandığı kaydetti.
Bakan Çiftçi, açıklamasında suçluların iadesi sürecinde de tarihi bir başarıya imza atıldığı vurguladı. Yurt dışından gerçekleştirilen iade sayılarının, son 5 yılın ortalamasının 5 ila 6 katı seviyesine ulaştığı ifade eden Bakan Çiftçi, önümüzdeki dönemde mücadelenin daha da yoğunlaştırılacağı ve suç şebekelerinin hareket alanlarının tamamen daraltılacağını kaydetti.
Vatandaşın huzurunu kaçıran ve tehditle haraç toplamaya çalışan suç odaklarına gözdağı verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaştan tehditle haraç isteme cüretinde bulunan haramiler şunu iyi bilsin: Bu ülkede kimse kendini hukukun üstünde göremez, hiçbir suç örgütü devlete meydan okuyamaz. Kaçanları da saklananları da bulur, adalete teslim ederiz!"