İçişleri Bakanlığı bayram bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı 19-22 Mart tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı tatilinde trafikte yaşanan kaza sayılarını açıkladı. Verilere göre trafik kurallarına riayet edilmesi sayesinde ölümlü kazalarında dikkat çeken yüzdelerde düşüş yaşandı.

İçişleri Bakanlığı, bayram tatili sürecince trafikte yaşanan kazalara ilişkin toplanan verileri duyurdu. Trafik kazalarındaki ölüm oranları ciddi oranda geriledi.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TRAFİK KAZASI SAYILARI


İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından boyunca yaşanan trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, dört günlük Ramazan Bayramı tatili süresince ülke genelinde toplam 2 bin 753 trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazalarda bayramı tatilinin birinci gününde 8, ikinci gününde 12, üçüncü gününde 4 ve dördüncü gününde 7 vatandaşımız olmak üzere toplam 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aynı kazalarda 4 bin 861 vatandaşımız ise yaralandı. 2023 ve 2026 yıllarına ait dört günlük Ramazan Bayramı tatili trafik verileri karşılaştırıldığında vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği riayet ve hassasiyetin etkisiyle ölümlü kaza sayısı 38’den 23’e gerileyerek yüzde 39,5 oranında, kaza yeri can kaybı ise 44’ten 31’e düşerek yüzde 29,5 oranında azalma gösterdi. Aynı dönemde yaralanmalı kaza sayısı 3 bin 85’ten 2 bin 730’a, yaralı sayısı ise 5 bin 594’ten 4 bin 861’e gerilerken; günlük ortalama can kaybı 11’den 7,75’e düşerek yüzde 29,5 oranında azaldı. Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimler ve farkındalık çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

