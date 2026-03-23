Mardin'de yolcu otobüsü kazası! Devrilen otobüste 24 kişi yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Midyat - Cizre kara yolunun kırsal Yayvantepe Mahallesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 24 kişinin yaralandığı belirlenirken yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme de başlatıldı.