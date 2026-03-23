Balıklıgöl'e gidenler şaşkına döndü! Bayramdan sonra bu hale geldi

Şanlıurfa'da bayram boyunca etkili olan sağanak sonrası dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen Balıklıgöl çamur rengine döndü.

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekanda bulunan Balıklıgöl ve içindeki su havzasının berrak rengi, kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle değişti.Sağanağın ve çevredeki toprağın etkisiyle suyun rengi adeta çamur rengini andırıyor.Gölün suyunun tahliye ve arıtma çalışmalarının ardından kısa sürede eski haline dönmesi bekleniyor.Gölde bulunan ve dibe inen balıkların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Şıldak, "Balıklıgöl'de şu anda bulanıklık var, teknik olarak güvenlik açısından bir sorun yok. Balıklar sağlıklı, sudan numune alarak laboratuvarlara göndereceğiz. Balıklıgöl'de şu an durum stabil, risk oluşturan bir durum gözükmüyor. Bulanık suyu tahliye etmek için de çalışma başlattık." diye konuştu.