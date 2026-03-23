Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü: Ev ve oteli su bastı! O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde bir evi sel suları bastı, Balıklıgöl bölgesinde de bir otel sel sularına teslim oldu. Yağışların ardından belediye ve ilgili ekipler, su tahliye ve temizlik çalışmalarına başlattı. O anlar vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.