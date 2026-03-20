Şırnak'ı sağanak vurdu! Sel nedeniyle evleri su bastı

Şırnak'ta dünden bu yana aralıksız devam eden sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli sağanak sele neden olurken taşan dereler yüzünden beldede çok sayıda evde su baskınları yaşandı. Yaşanan afetle ilgili Şırnak Valiliğinden açıklama geldi.

Şırnak'ı sağanak vurdu! Sel nedeniyle evleri su bastı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 23:14

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken dünden beri sağanak yağışın görüldüğü 'ta olumsuzluklar yaşanıyor.

Kentte aralıksız devam eden yağışlar, merkeze bağlı Kasrik beldesini de vurdu. Bölgede taşan dereler nedeniyle çok sayıda evde su baskınları yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yaşanan afetin yetkili birimlere bildirilmesi üzerine bölgeye , belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, su tahliye çalışmalarına hızla başlayarak bölgede güvenlik önlemleri aldı.

ŞIRNAK VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şırnak'ı vuran şiddetli sağanak yağışla ilgili Şırnak Valiliğinden de açıklama yapıldı. Açıklamada, "Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre; ilimizde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklenmektedir. Yağışların 1600 m rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, , , buzlanma ve don olayı, heyelan, yıldırım, dolu, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde Çığ çibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
16 yaşındaki gencin şüpheli ölümü! Annesi ile tartıştığı iddia edildi
Bayramda atına acımasızca saldırdı! Korkunç anlar kamerada
Motosiklet ile otomobil kavşakta çarpıştı! Motosiklet sürücüsü kazayı ucuz atlattı
