Şırnak'ı sağanak vurdu! Sel nedeniyle evleri su bastı

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken dünden beri sağanak yağışın görüldüğü Şırnak'ta olumsuzluklar yaşanıyor.

Kentte aralıksız devam eden yağışlar, merkeze bağlı Kasrik beldesini de vurdu. Bölgede taşan dereler nedeniyle çok sayıda evde su baskınları yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yaşanan afetin yetkili birimlere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, su tahliye çalışmalarına hızla başlayarak bölgede güvenlik önlemleri aldı.

ŞIRNAK VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şırnak'ı vuran şiddetli sağanak yağışla ilgili Şırnak Valiliğinden de açıklama yapıldı. Açıklamada, "Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre; ilimizde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların 1600 m rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma ve don olayı, heyelan, yıldırım, dolu, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde Çığ çibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.