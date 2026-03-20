16 yaşındaki gencin şüpheli ölümü! Annesi ile tartıştığı iddia edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde acı bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Adnan Menderes Mahallesi 508 Sokak üzerindeki 7 katlı bir apartman oldu.

Edinilen bilgiye göre, apartmanda yaşadığı öğrenilen 16 yaşındaki Emre Küçük henüz bilinmeyen bir nedenle 4. kattan zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevre sakinleri durumu hızlı bir şekilde yetkili birimlere bildirdi.

TALİHSİZ ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, henüz 16 yaşındaki çocuğun ölümünü şüpheli buldu.

ANNESİ İLE TARTIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Çevre sakinleri, apartmanın 4. katından zemine düşerek hayatını kaybeden çocuğun bir kaç saat önce annesi ile şiddetli bir tartışma yaşadığını iddia etti.

Olayı intihar olarak değerlendiren polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Evde ve sokakta polisler olay yeri incelemesi başlattı.