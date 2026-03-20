Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti! Kütahya'da acı olay

Kütahya'da acı bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv parçası üretimi yapılan bir fabrika oldu.

Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan Murat Kaya, henüz belirlenemeyen bir nedenle pres makinesine sıkıştı. Çalışma arkadaşlarının pres makinesine sıkıştığını fark eden diğer işçiler, Kaya'yı sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkardı.

Durumun yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.