3. Sayfa
 Yasin Aşan

Karısını öldürdü, baldızını yaraladı! Cani koca dehşet saçtı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 46 yaşındaki H.E.Y., boşanma aşamasındaki eşi G.Y. ile ablası B.Ç.'yi babalarının mezarını ziyaret ettikleri sırada av tüfeğiyle vurdu. Cani kocanın eşi hayatını kaybederken baldızı ise ağır yaralandı.

Karısını öldürdü, baldızını yaraladı! Cani koca dehşet saçtı
'ın ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, ilçeye bağlı Oğuzlar köyü oldu.

Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Habip Emre Yıldırım, aşamasındaki eşi 35 yaşındaki Gamze Yıldırım ile ablası 48 yaşındaki Beyaz Ç.'ye babalarının mezarını ziyaret ettikleri sırada av tüfeğiyle ateş edip kaçtı. İki kadın da kanlar içinde babalarının mezarı başında yere yığılırken, tüfek seslerini duyan diğer ziyaretçiler durumu yetkili birimlere bildirdi.

Karısını öldürdü, baldızını yaraladı! Cani koca dehşet saçtı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Gamze Yıldırım yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Beyaz Ç., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Karısını öldürdü, baldızını yaraladı! Cani koca dehşet saçtı

Öte yandan Habip Emre Yıldırım ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

