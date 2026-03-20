Karısını öldürdü, baldızını yaraladı! Cani koca dehşet saçtı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, ilçeye bağlı Oğuzlar köyü oldu.

Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Habip Emre Yıldırım, boşanma aşamasındaki eşi 35 yaşındaki Gamze Yıldırım ile ablası 48 yaşındaki Beyaz Ç.'ye babalarının mezarını ziyaret ettikleri sırada av tüfeğiyle ateş edip kaçtı. İki kadın da kanlar içinde babalarının mezarı başında yere yığılırken, tüfek seslerini duyan diğer ziyaretçiler durumu yetkili birimlere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Gamze Yıldırım yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Beyaz Ç., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan Habip Emre Yıldırım ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı.