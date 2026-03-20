Virajı alamayınca 3 araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 otomobilin çarpıştığı kaza anı görüntülendi. Isparta-Konya karayolunda Eğirdir ilçesi Mahmatlar köyü mevkisinde , K.V. idaresindeki otomobil virajı alamayınca karşı yönden gelen S.K. yönetimindeki araç ve S.İ. idaresindeki araca çarptı.

Zincirleme trafik kazasında sürücü K.V. ile araçta yolcu olarak bulunan T.V., K.V. ve H.A.G. (15) ile 42 AL 286 plakalı aracın sürücüsü S.K. ve araçta yolcu olarak bulunan F.K., K.K. ve F. K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ise aynı yolda seyir halinde olan bir aracın kamerasına yansıdı.