Yavrusunu sırtında gezdiren boz ayı kameralara yakalandı

Artvin’in Şavşat ilçesinde Hanlı köyünde görüntülenen anne boz ayı ve sırtındaki yavrusunun keyifli anları ilgi çekti. İçerik üretici ve gezgin Halil Altun tarafından dron ile çekilen görüntülerde, yamaçta dolaşan anne boz ayının sırtına çıkan yavru ayının keyifli anları yer aldı. Doğada sık rastlanmayan görüntülerde, yavru ayının zaman zaman annesinin sırtında ilerlediği, anne ayının ise sakin şekilde yürümeye devam ettiği görüldü.