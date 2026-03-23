Güpegündüz araba çalmaya çalıştılar, fark edilince kaçtılar! O anlar kamerada

Erzurum’un Yıldızkent bölgesinde bugün yaşanan olay "Bu kadarına da pes!" dedirtti. Birkaç genç, çevreyi dikkatlice gözetledikten sonra bir aracın kapısını tornavidayla zorlayarak açmaya çalıştı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olay, güpegündüz yaşanmasıyla tepki çekti. Çevredeki vatandaşlar ihbar etmek için telefonlarına sarıldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şüpheliler ise hızla kaçarak izlerini kaybettirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çevredeki güvenlik kameraları mercek altına alındı.