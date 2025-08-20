İçişleri Bakanlığı duyurdu! Suriye'ye pasaportla geçiş işlemleri başladı

İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'ye pasaport ile geçiş döneminin başladığı duyuruldu.
Bakanlık, Türk vatandaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşlarının Suriye sınırında bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer Kara Hudut Kapılarından pasaportla giriş çıkış yapabileceğini aktardı.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"8 Aralık sonrasında Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır. Türk vatandaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir"