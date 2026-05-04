Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İçişleri Bakanlığı verilerle açıkladı: İşte ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı

İçişleri Bakanlığı, ülkesine dönen Suriyeli sayısında BM ve Türkiye'nin verilerinin birbiriyle uyuşmadığı yönündeki iddialara cevap verdi. Açıklamada, farklı tarihlere ait verilerin, aynı dönemin verisiymiş gibi kıyaslanarak haberleştirilmesinin gerçeklikten uzak ve yanıltıcı bir yaklaşım olduğunun altı çizildi.

Suriye’de yeni dönemle başlayan eve dönüş seferberliğinde BM ve Türkiye'nin verilerinin birbiriyle çatıştığına yönelik iddialara 'ndan cevap gecikmedi.

HABERİN ÖZETİ

İçişleri Bakanlığı, Suriye'ye gönüllü geri dönüşlerle ilgili farklı veri kaynakları arasındaki çelişkiler iddialarına açıklık getirdi.
2016'dan bu yana Türkiye'den gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568'dir.
Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre, Türkiye'deki geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542'dir.
8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir.
BMMYK verilerine göre, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana bölge genelinde 1 milyon 630 bin 874 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü tahmin edilmektedir.
Geri dönüşlerde Türkiye, 639 bin 995 kişi ile ilk sırada yer almaktadır.
Farklı tarihlere ait verilerin aynı dönemin verisiymiş gibi kıyaslanarak haberleştirilmesi yanıltıcıdır.
Bakanlık, farklı tarihlere ait verilerin, aynı dönemin verisiymiş gibi kıyaslanarak haberleştirilmesini gerçeklikten uzak ve yanıltıcı bir yaklaşım olduğunu belirtti.

1 MİLYON 407 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, Suriye’ye yönelik gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin resmi verilerin ve açıklamaların birbiriyle uyuşmadığı yönünde değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi tarafından kamuoyuyla paylaşılan veriler, 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen toplam gönüllü geri dönüş sayılarını kapsamaktadır. Bu kapsamda, 2016 yılından bugüne kadar ülkemizden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568'dir.

ÜLKEMİZDEKİ SURİYELİ SAYISI

’nın güncel verilerine göre, ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup, 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre; 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana bölge genelinde toplam 1 milyon 630 bin 874 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü tahmin edilmektedir.

TÜRKİYE LİSTEDE İLK SIRADA

Geri dönüşlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Türkiye 639 bin 995 kişi ile ilk sırada yer almaktadır. Paylaşılan bu veriler; sınır geçişleri, nüfus hareketleri raporları ve farklı veri kaynaklarının birlikte analiz edilmesiyle elde edilmektedir. Farklı tarihlere ait verilerin, aynı dönemin verisiymiş gibi kıyaslanarak haberleştirilmesi gerçeklikten uzak ve yanıltıcı bir yaklaşımdır"

