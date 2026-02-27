Menü Kapat
 Murat Makas

İçişleri Bakanlığı'dan sarı kodlu uyarı! Yağış olacak illeri sıraladı, heyelan uyarısı yaptı

İçişleri Bakanlığı bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı. Bakanlık, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı son bilgiler doğrultusunda Karadeniz'deki illerin kıyılarında sağanak beklendiğini bildirdi. Ayrıca bazı iller için karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 12:43
|
27.02.2026
27.02.2026
saat ikonu 12:46

Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunda Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı ise bugün beklenen , sağanak ve nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Bakanlık, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodlu verilen kentlere ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, bugün Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında sağanak bekleniyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güney kesimlerinde beklenen yağışın, kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışın, her iki ilin kuzeyinin yüksek kesimleriyle Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

ULAŞIMDA AKSAMALARA DİKKAT!

Tokat'ın merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki kar yağışının, Kars, Ardahan ve Ağrı ile Iğdır'ın batısında yoğun olması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de kuzeyli kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, Kahramanmaraş ve Mersin'in kuzey ve batı ilçeleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskını, çatı uçması ile ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması isteniyor.

