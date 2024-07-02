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İçişleri Bakanlığında yeni atamalar: 3 kaymakam ve 2 vali yardımcısının yeri değişti

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 01:25 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 01:32
İçişleri Bakanlığında yeni atamalar: 3 kaymakam ve 2 vali yardımcısının yeri değişti

Aydın’da görev yapan 3 kaymakam ve 2 vali yardımcısının görev yeri değişti. Karar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar ile mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı ve kaymakamların atamaları yapıldı. 

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan Burdur Vali Yardımcılığı'na, Aydın Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin Zonguldak Vali Yardımcılığı'na, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy Kayseri Melikgazi Kaymakamlığı'na, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli Tokat Turhal Kaymakamlığı'na, Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe Erzincan Otlukbeli Kaymakamlığı'na atandı.

2 İLÇENİN YENİ KAYMAKAMI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Kars Vali Yardımcısı Ramazan Taşkın Koçarlı Kaymakamlığı'na, Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan Nazilli Kaymakamlığı'na atanırken, Bozdoğan Kaymakamlığı’na atama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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