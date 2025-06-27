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 | Bengül Arıca

İçişleri Bakanlığı'ndan 9 il için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat! Çok kuvvetli geliyor

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından 9 ili kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. İşte o iller...

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İçişleri Bakanlığı'ndan 9 il için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat! Çok kuvvetli geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 15:36

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın 9 il için "sarı" kodlu uyarı paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle vatandaşların dikkat etmesi gerektiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 9 il için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat! Çok kuvvetli geliyor

9 İL İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 9 il için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

https://x.com/TC_icisleri/status/1938559781528023522

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ETİKETLER
#türkiye
#çanakkale
#meteoroloji
#içişleri bakanlığı
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#Fırtına Uyarsı
#Sarı Kod
#Gündem
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