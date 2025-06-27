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 | Baran Aksoy

Meteoroloji uzmanından İstanbullulara kritik uyarı! Sıcaklık 40 dereceyi bulacak: Sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın

İstanbul'da kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Peki sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, TGRT Haber ekranlarında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 11:43

Haziranın son günleriyle birlikte hava sıcaklıkları tüm yurtta arttı. Bazı bölgelerde termometreler 40 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalan vatandaşlar, çareyi denizde ve gölgelik alanlarda aradı. ,

İSTANBUL YANDI, KAVRULDU

Meteoroloji ve AKOM’un uyarısının ardından megakent de sıcaklıkların artmasıyla birlikte yandı, kavruldu. Peki bu bunaltıcı sıcaklar ne kadar süre etkisini sürdürecek? Sıcak havalarda neler yapılmalı? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, TGRT Haber ekranlarında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji uzmanından İstanbullulara kritik uyarı! Sıcaklık 40 dereceyi bulacak: Sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın

BAZI İLÇELERDE HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYE YÜKSELECEK

Bugün en yüksek sıcaklığın yaşanacağını aktaran Tek, nemle birlikte bunaltıcı sıcakların geldiğini söyledi. İstanbul'da bazı ilçelerde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseleceğini belirten Tek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Meteoroloji uzmanından İstanbullulara kritik uyarı! Sıcaklık 40 dereceyi bulacak: Sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın

BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN

10 ve 16 arası güneş ışınlarının pik geldiği saatler olduğunu belirten Tek, zorunlu olmadıkça 11-14 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. Tek, sıcak havalarda bol bol sıvı tüketilmesinin altını çizdi.

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