İddiada 50 bin lira kaybetti, dehşet saçtı! Büfeye kurşun yağdırdı

15 Temmuz 2024 15:33 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 16:08

En düşük emekli maaşı zammının ne kadar olacağı bu akşam belli olacak

En düşük emekli maaşı zammının ne kadar olacağı bu akşam belli olacak

Karabük'te kentin en işlek caddesinde bulunan bir büfede şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Büfeye gelerek 50 bin lirayı iddiaya yatıran Musa D. tüm parasını kaybetti.

Kaybettiği paraya hazmedemeyen şahıs, büfe önünde belinden çıkarttığı tabanca ile ateş açarak kaçtı. Büfe işletmecisi Mustafa Orhan ile cadde üzerindeki bir polis ile vatandaşların peşinden koştuğu şahıs olayın yaşandığı yerin yakınındaki alışveriş merkezinde kıskıvrak yakalandı.

KORKUNÇ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Büfe işletmecisi ve eşi ile vatandaşların büyük panik yaşandığı olayda, iş yerine 3 kurşun isabet ederken, silahı ile birlikte gözaltına alınan şahıs Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Oynadığı şans oyunlarında yaklaşık 50 bin TL kaybeden şahsın olayı gerçekleştirdiği o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde büfe önünde ekrandan futbol oyunu takip eden şahsın birkaç kez eline beline attığı daha sonra ise tabancasını çıkararak 3-4 el ateş edip kaçtığı anlar kameraya yansıdı.