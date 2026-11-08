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Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 19:47

İETT otobüs şoförü direksiyon başında bayıldı! Araçlara çarparak durdu

Üsküdar'da seyir halindeyken şoförü baygınlık geçiren İETT otobüsü kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 19:47

'da seyir halindeyken şoförünün bayıldığı otobüsü park halindeki araçlara çarptı.

HABERİN ÖZETİ

İETT otobüs şoförü direksiyon başında bayıldı! Araçlara çarparak durdu

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Üsküdar'da seyir halindeki bir İETT otobüsünün şoförünün bayılması sonucu araç park halindeki diğer araçlara çarptı.
Olay Salacak Mahallesi Harem Sahil Yolu Caddesi'nde meydana geldi.
Şoförün baygınlık geçirmesi üzerine direksiyon hakimiyeti kaybedildi.
Kazada yaralanan sürücü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

Salacak Mahallesi Harem Sahil Yolu Caddesi'nde İETT otobüsünün şoförü baygınlık geçirdi ve direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otobüsün park halindeki bazı araçlara çarpmasının ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddede önlem aldı.

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ETİKETLER
#Üsküdar
#iett
#Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#Salacak Mahallesi
#Harem Sahil Yolu Caddesi
#Gündem
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