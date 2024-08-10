İETT şoföründe tepki çeken hareket! Aracı, motorcunun üzerine kırdı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ağustos 2024 17:40 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 17:40
İstanbul Ataşehir'de bir İETT şoförü, aracını motosiklet sürücüsünün üzerine doğru sürdü. Motosiklet sürücüsü daha sonra takip ettiği İETT otobüsünün önünü kesti ve şoföre "Sen katilsin" diyerek tepki gösterdi.
İstanbul Ataşehir'de dün akşam saatlerinden yaşanan olayda; bir motosiklet sürücüsü emniyet şeridi üzerinde ilerlediği esnada İETT şoförü aracını motosikletlinin önüne kırdı.
"SEN KATİLSİN"
Duruma sinirlenen motosiklet sürücüsü yol boyunca korna çalarak İETT şoförünü durdurmaya çalıştı. Kısa süre sonra İETT aracının önünü kesen motosikletli, şoföre 'Sen katilsin' diyerek tepki gösterdi.
O esnada otobüs içerisinde bulunan polis memuru taraflar arasındaki sözlü tartışmayı sona erdirdi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı