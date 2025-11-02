Iğdır'da sahte altın operasyonu! Anne ve 2 çocuğunun üzerinden servet çıktı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından Iğdır'daki kuyumculara dükkan dükkan gezerek sahte altın sattıkları tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu, 3 kuyumcuya 16 gram sahte altın sattıkları belirlenen V.A, M.A. ile N.A'nın araçla Kars istikametine seyir halinde oldukları belirlendi.

AİLE GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, durdurdukları araçta bulunan anne ve 2 çocuğunu gözaltına aldı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada 95 gram altın ve 310 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.