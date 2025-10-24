Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 Onur Kaya

5 ilde 'hipnoz' operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır merkezli 5 ilde gerçekleştirilen ve ‘Hipnoz’ adlı dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi yakalandı. Şahıslardan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.10.2025
24.10.2025
saat ikonu 01:33

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, kendilerini , savcı ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik geniş çaplı düzenledi. 13 hakkında eş zamanlı "Hipnoz" adlı operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağdurları arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları, çeşitli bahanelerle vatandaşları korkutarak kandırdıkları belirlendi. Vatandaşlardan haksız kazanç elde eden şüphelilerin, topladıkları paraları izini kaybettirmek amacıyla üç farklı banka hesabında dolaştırdıktan sonra hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

5 ilde 'hipnoz' operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Kripto para üzerinden iz sürmenin zor olduğunu düşünen şüphelilerin planı, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla bozuldu. Paranın kripto hesaptan tekrar banka hesabına aktarıldığı ve Şanlıurfa’da nakit olarak çekildiği belirlendi.

450 MİLYON TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüpheli şahısların hesaplarında toplam 450 milyon lira tutarında şüpheli işlem tespit edildi. Diyarbakır merkezli olarak İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Elazığ’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

13 ŞÜPHELİDEN 9'U TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol kararı verildi.

5 ilde 'hipnoz' operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır polisi, vatandaşların benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

