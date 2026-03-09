İHA buldu, jandarma tepelerine bindi: Zehir tacirlerine büyük darbe

Kategoriler
Van ve Hakkari’de zehir tacirlerine yönelik Jandarma tarafından büyük bir operayon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar sonucu düğmeye basan jandarma ekipleri, belirlenen noktalara baskın düzenledi. İHA'nın tespit ettiği katırlarla uyuşturucu taşıyan zehir tacirleri, kıskıvrak yakalandı.
Operasyonda;
Operasyonda ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucuya yönelik operasyonların ülke genelinde etkin şekilde devam edeceğinin altı çizildi.
Açıklamanın devamında ise; "Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadeleri kullandı.