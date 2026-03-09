İHA buldu, jandarma tepelerine bindi: Zehir tacirlerine büyük darbe

Van ve Hakkari’de zehir tacirlerine yönelik Jandarma tarafından büyük bir operayon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar sonucu düğmeye basan jandarma ekipleri, belirlenen noktalara baskın düzenledi. İHA'nın tespit ettiği katırlarla uyuşturucu taşıyan zehir tacirleri, kıskıvrak yakalandı.

320 KG UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda;

198 kg Esrar,

112 kg Metamfetamin

10 kg Eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

15 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Operasyonda ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucuya yönelik operasyonların ülke genelinde etkin şekilde devam edeceğinin altı çizildi.

Açıklamanın devamında ise; "Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadeleri kullandı.

