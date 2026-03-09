Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
 Baran Aksoy

İHA buldu, jandarma tepelerine bindi: Zehir tacirlerine büyük darbe

Van ve Hakkari'de zehir tacirlerine büyük bir darbe indirildi. İHA destekli operasyonda 320 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 15 zehir tacirinin yakalandığı operasyonun görüntüleri de paylaşıldı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.03.2026
10:44
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
10:46

Van ve Hakkari’de zehir tacirlerine yönelik Jandarma tarafından büyük bir operayon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar sonucu düğmeye basan jandarma ekipleri, belirlenen noktalara baskın düzenledi. İHA'nın tespit ettiği katırlarla uyuşturucu taşıyan zehir tacirleri, kıskıvrak yakalandı.

HABERİN ÖZETİ

İHA buldu, jandarma tepelerine bindi: Zehir tacirlerine büyük darbe

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Van ve Hakkari'de Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu taşıyan zehir tacirleri yakalandı.
Operasyonda 320 kg uyuşturucu madde (198 kg Esrar, 112 kg Metamfetamin, 10 kg Eroin) ele geçirildi.
15 şüpheli zehir taciri yakalandı.
İHA tarafından tespit edilen katırlarla uyuşturucu taşındığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuya yönelik operasyonların ülke genelinde etkin şekilde devam edeceğini bildirdi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
İHA buldu, jandarma tepelerine bindi: Zehir tacirlerine büyük darbe

320 KG UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda;

  • 198 kg Esrar,
  • 112 kg Metamfetamin
  • 10 kg Eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
  • 15 şüpheli zehir taciri yakalandı.
İHA buldu, jandarma tepelerine bindi: Zehir tacirlerine büyük darbe

Operasyonda ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucuya yönelik operasyonların ülke genelinde etkin şekilde devam edeceğinin altı çizildi.

İHA buldu, jandarma tepelerine bindi: Zehir tacirlerine büyük darbe

Açıklamanın devamında ise; "Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadeleri kullandı.

https://x.com/TC_icisleri/status/2030901395159760991

#Gündem
