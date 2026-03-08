Zehire zehir kattılar! Öğrenciler için 'zombi uyuşturucu' tehlikesi

Okullarda “zombi uyuşturucu” olarak bilinen spice karışımlı elektronik sigaralar büyük endişe oluşturuyor. THC’yi taklit etmek amacıyla üretilen sentetik esrar içeren bu ürünlerin sosyal medya üzerinden milyonlarca sterlinlik bir ticaretle satıldığı ve özellikle çocukların hedef alındığı bildirildi.

Bazı öğrencilerin bu maddeleri kullandıktan sonra sınıflarda bayıldığı da belirtiliyor.

University of Bath tarafından yapılan bir araştırmaya göre el konulan elektronik sigaraların yüzde 25’inde “spice” maddesi tespit edildi. Özellikle Londra ve Lancashire bölgelerinde vakaların arttığı belirtildi.

Araştırma ayrıca sosyal medyada “THC” adıyla satılan vape sıvılarının yaklaşık yüzde 70’inin gerçekte spice içerdiğini ortaya koydu.

REKLAMLARINI SOSYAL MEDYADAN YAPMIŞLAR

Uzmanlar, esrar etkisi verdiği iddia edilen ürünlerin çocukları kandırmak amacıyla kullanıldığını ve “spice” maddesinin kalp krizi, nöbet ve halüsinasyon gibi ölümcül sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

Uyuşturucu satışlarının özellikle TikTok üzerinden yayıldığı belirtilirken, platformda yaklaşık 20 milyon sterlin değerinde uyuşturucunun reklamının yapıldığı iddia edildi. TikTok yetkilileri ise yasa dışı içeriklerin kaldırıldığını açıkladı.