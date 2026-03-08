Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Zehire zehir kattılar! Öğrenciler için 'zombi uyuşturucu' tehlikesi

Okullarda zombi uyuşturucu olarak bilinen spice karışımlı elektronik sigaralar tehlike saçıyor. Sentetik esrar içeren bu ürünler sosyal medyada çocukları hedef alarak milyonlarca sterlinlik ticarete dönüşüyor. Bazı öğrenciler bu maddeleri kullandıktan sonra sınıfta bayılırken, araştırmalar vape sıvılarının önemli bir kısmının spice içerdiğini ortaya koyuyor.

Zehire zehir kattılar! Öğrenciler için 'zombi uyuşturucu' tehlikesi
08.03.2026
08.03.2026
Okullarda “zombi uyuşturucu” olarak bilinen spice karışımlı elektronik sigaralar büyük endişe oluşturuyor. THC’yi taklit etmek amacıyla üretilen sentetik esrar içeren bu ürünlerin üzerinden milyonlarca sterlinlik bir ticaretle satıldığı ve özellikle çocukların hedef alındığı bildirildi.

Zehire zehir kattılar! Öğrenciler için 'zombi uyuşturucu' tehlikesi

HABERİN ÖZETİ

Zehire zehir kattılar! Öğrenciler için 'zombi uyuşturucu' tehlikesi

Okullarda "zombi uyuşturucu" olarak bilinen spice içerikli elektronik sigaraların, sosyal medyada (özellikle TikTok) çocuklar hedeflenerek satılması ciddi sağlık riskleri ve endişe yaratıyor.
Okullarda "zombi uyuşturucu" spice içeren elektronik sigaralar büyük endişe oluşturuyor.
Bu ürünler, özellikle çocukları hedef alarak sosyal medya (TikTok) üzerinden milyonlarca sterlinlik ticaretle satılıyor.
Öğrencilerde bayılma gibi vakalar görülürken, spice kalp krizi ve nöbet gibi ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.
Araştırmalar, el konulan e-sigaraların %25'inde ve "THC" adıyla satılan vape sıvılarının %70'inde spice tespit etti.
TikTok üzerinden 20 milyon sterlinlik uyuşturucu reklamı yapıldığı iddia edilirken, platform yasa dışı içerikleri kaldırdığını belirtti.
Bazı öğrencilerin bu maddeleri kullandıktan sonra sınıflarda bayıldığı da belirtiliyor.

Zehire zehir kattılar! Öğrenciler için 'zombi uyuşturucu' tehlikesi

University of Bath tarafından yapılan bir araştırmaya göre el konulan elektronik sigaraların yüzde 25’inde “spice” maddesi tespit edildi. Özellikle Londra ve Lancashire bölgelerinde vakaların arttığı belirtildi.

Araştırma ayrıca sosyal medyada “THC” adıyla satılan vape sıvılarının yaklaşık yüzde 70’inin gerçekte spice içerdiğini ortaya koydu.

Zehire zehir kattılar! Öğrenciler için 'zombi uyuşturucu' tehlikesi

REKLAMLARINI SOSYAL MEDYADAN YAPMIŞLAR

Uzmanlar, esrar etkisi verdiği iddia edilen ürünlerin çocukları kandırmak amacıyla kullanıldığını ve “spice” maddesinin kalp krizi, nöbet ve halüsinasyon gibi ölümcül sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

Uyuşturucu satışlarının özellikle TikTok üzerinden yayıldığı belirtilirken, platformda yaklaşık 20 milyon sterlin değerinde uyuşturucunun reklamının yapıldığı iddia edildi. TikTok yetkilileri ise yasa dışı içeriklerin kaldırıldığını açıkladı.

Zehire zehir kattılar! Öğrenciler için 'zombi uyuşturucu' tehlikesi

