Dünya beşik gibi! Yunanistan'da korkutan deprem

Alman Jeoloji Araştırma Merkezi (GFZ) verilerine göre, Yunanistan-Arnavutluk sınırı yakınlarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkezin açıklamasına göre sarsıntı 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ise depremin merkezinin Arnavutluk Pogon ve büyüklüğünün 5.3 olduğunu duyurdu.