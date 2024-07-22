İHA teknolojisi geliştiren akademisyenlere saldırı girişimi 

22 Temmuz 2024 22:23 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 22:32

Putin'e bir darbe daha! Ukrayna'nın İHA'ları iki Rus petrol deposunu ateşe verdi

Putin'e bir darbe daha! Ukrayna'nın İHA'ları iki Rus petrol deposunu ateşe verdi

Havacılık sektöründe çığır açan maddeyi geliştiren bilim insanlarına saldırı girişiminde bulunuldu. İnönü Üniversitesi’nde görev yapan akademisyen çift, Malatya'da trafikte araçlarına çarpılarak durdurulmaya çalışıldı ve ardından saldırıya uğradı.

Yeşilyurt ilçesinin Yakınca bölgesinde gerçekleşen olayda, Kimya Mühendisi Doktor Yeliz Toptaş ile İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş, özel araçlarıyla seyahat ederken, aynı yönde ilerleyen bir otomobilin çarpması sonucu durmak zorunda kaldı.

Çarpmanın ardından araçtan inen 4 kişi, akademisyen çifte aracını kenara çekmesini söyledi ve ardından çifte yöneldi.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Bu esnada olay yerinden geçen polis ekipleri duruma hızla müdahale etti. Zanlılardan ikisi olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, kalan iki zanlı polis tarafından durdurulmak istendi.

Kimlik kontrolü sırasında araçlarına binerek kaçan zanlıların görüntüleri araç kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekiplerinin bir saat süren takibi sonucu, Doğanşehir ilçesi sınırlarında yakalanan iki zanlıdan birinin çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ve arandığı, diğerinin ise görevinden ihraç edilmiş eski bir asker olduğu ortaya çıktı.

ÇIĞIR AÇAN BULUŞA İMZA ATMIŞLARDI

Malatya İnönü Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenler Haziran ayında, havacılık ve savunma sektörlerinde çığır açacak buluşa imza atmışlardı. Geliştirdikleri yeni kompozit malzeme ile insanlı ve insansız hava araçları ile füze ve roket gövdelerini lazer silahlarına karşı etkili bir şekilde koruması hedefleniyordu.