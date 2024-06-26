İHA'ları lazer silahlarından koruyacak madde Türkiye'de geliştirildi! Dünyada benzeri yok

26 Haziran 2024 11:07 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:09

Akademisyen çift tarafından geliştirilen kompozit maddenin, dünyada benzerinin bulunmaması sebebiyle havacılık sektöründe standartları değiştireceği öngörülüyor. İleri fonksiyonel malzeme, yalnızca sudan iki kat daha hafif olma özelliğiyle değil, aynı zamanda 2600 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda uzun süreli koruma sağlayabilmesiyle de dikkat çekiyor.

1 YIL SÜREN ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERDİ

Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar sonrasında Kimya Mühendisi Doktor Yeliz Toptaş ile İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş, Türkiye'de lazer silahlarına karşı uçakları, insansız hava araçlarını koruyacak kompozit bir madde geliştirdi.

Patent için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılması beklenen nano partiküller, metal oksitler, bor katkılı birtakım minerallerin bulunduğu kompozit madde, lazer ışınları şeklinde hava aracına ulaşan yüksek ısı enerjisinin malzeme tarafından emilerek tüm yüzeye yayıp hızlı bir şekilde soğutarak hava araçlarını koruyabilecek.

KOMPOZİT MALZEME SUDAN İKİ KAT HAFİF

Kompozit malzemenin kimyasal erozyona ve korozyona karşı da oldukça dayanıklı bir malzeme olduğunu kaydeden Dr. Yeliz Toptaş, ürettikleri malzemenin hafif ve 2 bin 600 derecenin üzerindeki sıcaklıklara dayanabilme özelliğine sahip olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Bu sayede hava araçların zarar görmesi minimum seviye indirilmektedir. Sudan iki kat daha hafif olan malzememiz neme ise oldukça da dayanaklı olup ilk üretim aşamasında sıvı şeklinde olan malzeme daha sonra hava ile kürlendikçe katı forma geçmektedir. Bu sayede istediğimiz şekilde kalıplayabilir ve tüm hava araçlarına uyarlanabilir."

Ürettikleri malzemenin havacılık standartlarını oldukça karşılayan bir malzeme olduğuna dikkati çeken Toptaş, havacılık sektöründe kullanılan aerojel gibi başka malzemeler de olduğunu fakat bu aerojellerin kırılgan olduklarını ve havacılıkta kullanım alanlarının kısıtlı olduğunu belirtti. "Ancak bizim üretmiş olduğumuz malzeme oldukça dayanıklı bir malzemedir ve bu şekilde bu malzemenin kimyasal içeriği havacılık endüstrisindeki güvenlik dayanıklılık ve performans gibi kriterleri oldukça iyileştirme özelliğindedir" dedi.

HAVA ARAÇLARINDA AŞIRI ISINMA NEDENİYLE OLUŞAN TAHRİBATI ENGELLEYECEK

Türkiye'de ilk kez üretilen kompozit malzemenin makro ve mikro gözeneklerden oluştuğunu gözenekli yapıların lazer silahlarından gelen ısıyı tüm yüzeye yayıp noktasal olarak hava araçlarında aşırı ısınma sonucunda oluşacak tahribatı engelleyecek şekilde tasarlandığını da aktaran Toptaş, "Havacılık sektörü göz önüne alındığında üretilen malzemeler oldukça pahalı ve yurtdışından temin edilen ürünler oluyor. Üretmiş olduğumuz yüksek sıcaklığa dayanıklı yanmaz kompozit malzeme tamamen yerli ve üretim maliyeti de diğer havacılık malzemelerine göre oldukça düşük. Bu durum malzemeyi ekonomik kılıyor. Ayrıca yapısına kattığımız bor bileşikli malzeme sayesinde malzemeye 2 bin 600 derecenin üzerinde bir ısı uygulamamıza rağmen malzeme çok hızlı bir şekilde soğuyor bu da bor bileşenlerinin sayesinde oluyor" ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş ise ABD'nin Wichita State Üniversitesi'nde görevli, aynı zamanda Boeing Havacılığa da danışmanlık yapan hocaları Prof. Dr. Ramazan Asmatülü'nün savunma sanayisinde ihtiyaç olunacak fikri ve yönlendirmesi ile hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyabilecek bir malzeme için çalışmalara başladıklarını ve 1 yıl gibi bir sürede başarılı olduklarını ifade ederek, şu bilgiyi paylaştı:

"Mevcut hava araçlarımız roket sistemleri ve füzeler içerisinde yüksek sıcaklık üreten elemanlara sahipler. Bu yüksek sıcaklığın üst sistemlere geçmesini engelleyecek bazı malzemelere ihtiyaç var. Bu malzemelerin büyük bir kısmı ithal edilmekte özellikle bu sıcaklıklara dayanacak bir malzemenin üretimi ise kendi literatür araştırmamızda yok genelde seramikler kullanılmakta ancak bu malzeme bir seramik değil yani toprak ürünü herhangi bir şey ihtiva etmiyor kompozit bir malzeme. Malzeme su dan iki kat daha hafif bir malzeme. Bu malzeme hava araçlarında kullanıldığında araçlara ek yük getirmeden lazer silahları benzeri araçlara karşı koruyarak sıcaklıkların iç sistemlere aktarılmasına engel olacak. Malzemenin hammaddesi ve üretimi tamamen yerli ve milli olup bizi dış bağımlıktan kurtaracak bir malzeme. Daha önce benzer çalışmalar yapılmış ama böylesi yapılmamış dünyada tek olan bir çalışma."