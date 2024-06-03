İhaneti öğrenen koca çılgına döndü! Gördüğü manzara ile yıkıldı: Karısının yanında yakaladığı adam balkondan atladı

03 Haziran 2024 12:21 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 12:38

Otomotivden sonra bisiklet sektörü de gaza bastı, Türkiye milyon avroluk gelir getirdi

Otomotivden sonra bisiklet sektörü de gaza bastı, Türkiye milyon avroluk gelir getirdi

Semerkant Mahallesi Akıncı Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, 27 yaşındaki yabancı uyruklu H.M., dini nikahlı eşi İ.H'nin (33) kendisini başka bir yabancı uyruklu şahısla aldattığını öğrenerek eve gitti. Eve kadının kardeşiyle giden H.M., karısının yanında başka bir adam olduğunu gördü.

3. KATTAN AŞAĞI ATLADI

Kadının kocasından kaçmaya çalışan A.M. ise 3'üncü kattan aşağı atlayarak, 1. kattaki dairenin balkonuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, bulunduğu yerden alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Öfkeli koca polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. A.H., I.H. ile kardeşi gözaltına alındı. Durumu öğrenen A.M'nin babası ise olay yerine gelerek taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri babayı da gözaltına aldı.