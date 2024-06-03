24 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Haziran 2024 12:16 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 12:20
Muğla'nın Ula ilçesinde 24 yaşındaki genç korkunç şekilde bulundu. Şahsın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yeşilçam Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Hüseyin Bacak, yakınları tarafından evde başından silahla vurulmuş halde bulundu.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK
Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bacak'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, şahsın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bacak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Onlar konuşur milletin hizmetkarları yapar. Maşallahhhh.