24 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu

03 Haziran 2024 12:16 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 12:20

Yeşilçam Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Hüseyin Bacak, yakınları tarafından evde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bacak'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, şahsın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bacak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak.