İHH İnsani Yardım Vakfı, işgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili basın açıklaması düzenledi. Basın toplantısında konuşan İHH Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım, Müslüman devletlerin liderlerinin kendilerine gelmeleri gerektiğini belirterek, “İsrail ile normalleşme büyük bir ihanettir. Normalleşme halkı yokluğa mahkûm etmektir. Sokaklara çıkın meydanlara inin. Amerika ve İsrail karşıtlığını ortaya koyun. Amerika ve İsrail'e yapılan bütün ticaretlerin kesilmesini isteyin. Enerji boru hatlarının durdurulmasını isteyin” dedi. Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e de özel açıklamalar yapan Yıldırım; ‘Filistinli anneler Türkiye'den destek bekliyor. Pazar günü hep birlikte sesimizi duyuracağız' ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması İHH Genel Merkezi’nde düzenlendi. Çok sayıda medya mensubu ve katılımcının hazır bulunduğu basın toplantısında İHH Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım konuşma yaptı. Yıldırım konuşmasında, Netanyahu’nun; çocukları, kadınları, masum insanları katletmesi sebebiyle dünyada çok büyük bir öfke oluştuğunu belirtti. Yıldırım, ”Netanyahu’ya da Trump’a da çok öfkeliyiz. Neymiş Gazze’de turistik mekânlar oluşturacakmış. Trump dünyayı savaşa götürüyor.” dedi.

“GAZZE HALKINI TEHCİR ETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Dünyanın dört bir yanında sivil yapılarla irtibatta olduklarını aktaran Yıldırım, “Amerika’nın her tarafında eylemler yapılacak. Avrupa’da da, Türkiye’de de bu eylemler yapılacak. Bazıları tehcir olsun istiyorlar, bazıları da hicreti tartışmaya açtı. Hicretle tehcir arasında çok büyük fark vardır. Tehcir zorla yerinden edilmektir.

Hicret kendi iradesiyle yapılan bir iştir. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç, Saraybosna bombalanırken, insanlar aileleriyle oradan çıkmaya çalışırken, ‘Sakın çıkmayın’ dedi. ‘Kadınlar gidebilir ama çocuklarınızı götürmeyin’ dedi. ‘Çünkü bir gün bu çocuklar burada kalarak bu toprakların kıymetini bilecek’ dedi. Gazze halkı hicrete karar vermiyor ki. Şu anda Gazze halkını tehcir etmeye çalışıyorlar” dedi.

“İSRAİL 2 MİLYON İNSANI BOMBALAYARAK KAMPLARA GÖTÜRMEK İSTİYOR”

İsrail’in Refah’a yönelik insanlık dışı saldırılarına değinen Yıldırım, “Öncelikle Refah’ı bombalıyorlar. Orayı boşaltacaklar. Sonra Refah sınırında büyük ‘insani kamplar’ yapacaklar. Adı insani kamp ama çok kötü şartlar oluşturacaklar. 2 milyon insanı bombalayarak bu kamplara götürecekler. Bu kamplarda gerekli yiyeceği, ilacı vermeyecekler. Gazze’nin tümünü bu kampa sıkıştırıp adeta gönüllü göç etmelerini sağlayacaklar. Ama bu plan tutmaz. Çünkü Gazzeli anne üç evladını şehit vermiş ‘dördüncü evladım da hazır’ diyor. Bir halk savaşıdır bu. O nedenle Gazze’de ne Trump’ın dediği olacak, ne de Trump’tan korkan İslam dünyasının liderlerinin dediği olacak” dedi.

"İSRAİLLE NORMALLEŞME BÜYÜK BİR İHANETTİR!"

Müslüman devletlerin liderlerinin kendilerine gelmeleri gerektiğinin altını çizen Bülent Yıldırım, “Normalleşme büyük bir ihanettir. Normalleşme halkı yokluğa mahkûm etmektir. Gazze’deki soykırımın birkaç tane başlığı vardır. Biri, açlıkla soykırım. Şu anda içeriye un bile giremiyor. Neden bunu yapıyorlar? İnsanlar açlıktan ölsün, soykırıma uğrasın diye. Açlıktan ölen çocuklar var. Diğer bir soykırım şekli ise yıkımdır. Ve şimdi de tehcirle soykırımı gündeme getirdiler. İslam dünyasına sesleniyorum. Niye bugüne kadar tehcir edilmiş Filistinlilerin yüzde 60’ı hâlâ pasaport sahibi değil? Şili’ye gidenlere pasaport veriliyor. İslam dünyasında tehcir edilenlere pasaport verilmiyor. Şimdi de diyorlar ki tekrar tehcir edelim. Artık sizin de camdan kuleleriniz yıkıldı. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bu, insanlığa karşı bir savaştır, bir katliamdır. İnsanlığa karşı yapılan katliama hep birlikte dur diyeceğiz. Göreceksiniz, Orta Doğu’da sınırlar değişecek. İsrail oradan gidecek. Katliamcı hiç kimse Orta Doğu’da kalamayacak. Katliama ses çıkarmayan liderler de gidecek. Masum insanları öldürenlere karşı çıkmamak hainliktir, katilliktir, işbirlikçiliktir. Sokaklara çıkın, meydanlara inin. Amerika karşıtlığını ortaya koyun. İsrail karşıtlığını ortaya koyun. Amerika ve İsrail'e yapılan bütün ticaretlerin kesilmesini isteyin. Enerji boru hatlarının durdurulmasını isteyin” dedi.

“MUHSİN YAZICIOĞLU ‘MEHMETÇİK GAZZE’YE DEMİŞTİ”

Muhsin Yazıcıoğlu ile 2002 yılında İHH’da bir basın açıklaması yaptıklarını hatırlatan Yıldırım, “Türkiye’de ilk defa bir siyasetçi; ‘Mehmetçik Gazze’ye gitmelidir. Filistinlilerin yanında İsrail’e karşı savaşmalı ve adaleti sağlamalıdır’ dedi. Basın toplantısı bittikten sonra elini tuttum dedim ki; ‘Muhsin Başkan, şehadet imzanı attın’. ‘Bunlar seni yaşatmaz, sen bir şeyi çatlattın çünkü’. Dönüp ne dedi biliyor musunuz; “Hepimiz şehadeti özlemiyor muyuz?’ Onun şehadeti o sözlerinin sonucudur. Kim İsrail’e karşı dik durursa kazanır Allah’ın izniyle.” ifadelerini kullandı.

“PAZAR GÜNÜ İSTANBUL’DA GAZZE İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLEYECEĞİZ”

Pazar günü saat 13.30’da Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya’ya kadar bir yürüyüş düzenleyeceklerini söyleyen Yıldırım, “Türkiye’de eylemleri tekrar başlatacağız. Dünyada eylemleri başlatacağız. İsrail eskisi kadar rahat değil. Çünkü eski Suriye yok karşısında. Eski Türkiye de yok. Eski Mısır halkı, eski Ürdün halkı da yok. Artık insanlar korku elbisesini çıkardılar. Suriye’ye saldırdı, karşılığını aldı. Şimdi panikledi, efendisi Trump’a gitti. Efendine gideceğine çocuk katilliğini bıraksana. Artık dünya halkları ayağa kalktı. Türkiye’de yaptığımız eylemler bütün dünyayı etkileyecek. Bazılarının dediği ‘eylem yapıyoruz ne oluyor?’ sözlerine asla itibar etmeyin. Eylemler, mitingler, zulmü engellemenin bir metodudur. Ne kadar konuşursak, İslam dünyasının liderleri ellerini o kadar taşın altına koyacak” dedi.

“GAZZE’DE GÜNDE 180 BİNDEN FAZLA SICAK YEMEK ÇIKARIYORUZ”

Gazze’ye yönelik insani yardım operasyonlarına devam ettiklerini aktaran Yıldırım, “Allah’a şükürler olsun, içeride 130 personelimiz var. Şu anda Gazze’de günde 180 binden fazla sıcak yemek çıkarıyoruz. Bize diyorlar ki, ‘yardımları nasıl götürüyorsunuz?’ Yardımları nasıl götürdüğümüzü sorgulamayın. İçeride yaptığımız yardımları görün ve yardımlara devam edin. Allah’ın izniyle İHH bütün ambargoları deler. Bosna savaşında da deldi, başka zamanlarda da deldi. Yaptığımız yardımlar yeterli mi? Yeterli değil. İsrail şu anda kapıları tamamen kapattı. Ne yazık ki İslam dünyası İsrail’in kapattığı kapıları açacak gücü ortaya koyamadı. İslam dünyası halkın gücünü unutuyor. Halk ayağa kalktı mı o duvarlar yıkılır. Halk ayağa kalkacak. Daha önümüzde hepimizi sevindirecek sivil inisiyatif eylemleri var. Bu Pazar günü yapılacak eylemlerden sonra dünya genelinde de eylemler yapılacak. Ve hedefimiz insani yardım koridorlarının tekrar açılmasıdır. İslam dünyasının görevi o kapıları açmaktır” dedi.

“HERKES MEYDANLARA GELMELİDİR”

İsrail’in Filistin’e insanlık dışı saldırılarda bulunduğunu ifade eden Yıldırım, “2. Dünya Savaşı’nda kullanılan bombalardan daha fazla bomba kullandınız. Filistin’i sizin yenmeniz mümkün değil. Ben buradan halkımıza sesleniyorum. Yardım etmeye devam edin. Çok yakında kapılar açılacak Allah’ın izniyle. Şunu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Utanmamak için, Allah katındaki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için; devletler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, cemaatler, Filistin için kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı, ya harekete geçersiniz ya da gidersiniz. Halk artık hiç kimseye tolerans tanımayacak. Biz artık çocukların katledildiğini görmek istemiyoruz. Filistinliler bize diyor ki, ‘Amerika ve İsrail, dünya halklarının bizim yanımızda olduğunu görsün. Bunu gördükleri zaman daha az cüretkâr oluyorlar.’ Bu sebeple, herkes meydanlara gelmelidir” diye konuştu. Basın açıklaması, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın konuşmasının ardından sona erdi.