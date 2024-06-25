İhmalkar otobüs şoföründen skandal savunma! Kapıyı açık bırakıp ölüme sebebiyet vermişti

25 Haziran 2024 14:02 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 14:14

Sivas'ta başıboş sokak köpekleri yine dehşet saçtı! Her yer kan revan içinde

Sivas'ta başıboş sokak köpekleri yine dehşet saçtı! Her yer kan revan içinde

Adana'da geçtiğimiz nisan ayında acı bir olaya ev sahipliği yapmış, bir otobüsün açık bırakılan kapısından düşen 74 yaşındaki 6 çocuk annesi Hatice Sabahi hayatını kaybetmişti.

Sabahi'nin ölümüne ilişkin tutuklanan şoför Vedat Korkmaz, davanın ilk duruşmasında yaptığı savunmada, ihmalkarlığını "Durak çok yakın olduğu için kapıyı kapatmaya fırsat bulamadım" bahanesi öne sürdü.

Otobüsün kapısı açık olduğunu kabul eden Korkmaz, "Hatice Sabahi biniş kartını cihaza basmak için ayağa kalktı. Demir tutacaklardan tutmak istedi ancak tutamadı. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 24 Nisan 2024'te Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne meydana gelmişti. Hastaneye kontrole giden Hatice Sabahi, evine dönmek üzere Vedat Korkmaz'ın kullandığı özel halk otobüsüne bindi. İddiaya göre, otobüsün kapısı açık şekilde ilerlediği esnada Sabahi, otobüs kartını cihaza okutmak üzere ayağa kalktığında dengesini kaybederek otobüsün yola düştü. Başını asfalta çarparak ağır yaralanan şanssız kadın hastaneye kaldırılırken hayata gözlerini yumdu.

Olayın ardından Korkmaz'ın, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanması bugün başladı. Zanlının 6 yıla kadar hapsi isteniyor

Sanık asli kusurlu çıktığı bilirkişi raporunu da kabul etmezken, hayatını kaybeden Sabahi'nin eşi ve oğlu Korkmaz'dan şikayetçi oldu.

DAVA ERTELENDİ

Öte yandan duruşma savcısı, sanığın tutukluluk durumunun tedbir olduğunu belirterek tutukluluk tarihi ve savunmasının alınmış olması ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi talebinde bulundu. Hakim ise talebi reddederken, duruşma kusur raporu alınmak üzere ileri bir tarihe ertelendi.