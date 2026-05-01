AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, ikamet harçları konusunda iddia edildiği gibi bir değişim gerçekleşmediğini, mevcut sistemin, halihazırdaki ücretler üzerinden devam edeceğini bildirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İkamet harçlarına zam geliyor iddiası: AK Parti'den açıklama geldi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, ikamet harçları konusunda iddia edilen bir değişimin gerçekleşmediğini ve mevcut sistemin aynı ücretlerle devam edeceğini açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, ikamet harçları konusunda bir değişim olmadığını belirtti. Mevcut ikamet harçları sisteminin, halihazırdaki ücretler üzerinden devam edeceği bildirildi. Bu konuda Başkanlık ve İçişleri Bakanlığı'nın konuyu yakından takip ettiği ifade edildi. Türk dünyasından gelen soydaşlar açısından hassasiyetin en yüksek seviyede olduğu vurgulandı.

AYNI ÜCRETLER DEVAM EDİYOR

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bazı sosyal medya hesaplarında benzer paylaşımlar yapıldığı için bu kısa bilgilendirmeyi yapmak faydalı olacaktır. Zira ikamet harçları konusunda iddia edildiği gibi böyle bir değişim gerçekleşmemiştir. Mevcut sistem, halihazırdaki ücretler üzerinden devam edecektir. Bu hususta Başkanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız konuyu yakından takip etmektedir. Özellikle Türk dünyasından gelen soydaşlarımız açısından hassasiyetimiz en yüksek seviyededir."