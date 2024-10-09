İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik'in annesinden yeni açıklama! İddialı sözleri gündem oldu

09 Ekim 2024 00:14 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 00:23

İstanbul Fatih'te İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından korkunç şekilde öldürüldü. Türkiye günlerdir bu vahşeti konuşurken katil Semih Çelik'in annesi bugün de açıklama yaptı. Oğlunun psikolojik sorunları olduğunu öne süren annenin sözleri dikkat çekti. İkbal'i ve ailesini suçlaması ise sosyal medyanın tepkisini çekti.

İstanbul​ Fatih​'te Semih Çelik​ isimli katil, önce evine davet ettiği Ayşenur Halil​'i daha sonra da surlara çağırdığı İkbal Uzuner​'i korkunç şekilde öldürdü. İkbal Uzuner​'i Edirne Surlarında parçalayan katil, büyük bir sakinlikle surlardan atlayarak intihar etti. Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni detaylar ortaya çıkarken, katil Semih Çelik​'in annesinden bir açıklama daha geldi.

Dün yaptığı açıklamada, "Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi" diyen Hafize Çelik bugün ise İkbal'in ailesini suçladı. "Benim çocuğum intihara eğilimliydi ama ben onun bu şekilde yapacağını asla tahmin etmezdim" diyen anne, "Herkes bize kızıyor. Kendine yapsaydı onlara yapmasaydı" dedi.

"İKBAL ONU RAHAT BIRAKMADI"

Vahşi şekilde öldürülen İkbal'in oğlunu rahat bırakmadığını iddia eden anne, "Benim çocuğum öyle bir çocuk değil. Hastaydı, ben onu doktor doktor gezdirdim. Elimden geleni yaptım ama o İkbal onu hiç rahat bırakmadı, sürekli aradı." dedi.

"VİDEOYA RAĞMEN NASIL TUTUYORLAR"

İkbal'in anne ve babasını sık sık uyardığını öne süren Hafize Çelik, "O 2021 yılında video göndermiş de hala o kızı İstanbul​'da nasıl tutuyorlar? Sizin çocuğunuza öyle bir video gelse siz ne yaparsınız? Sadece okul naklini değiştirdiler. Ben anne olarak, İkbal'in anne ve babasını çok uyardım. 'Kaybolun ortadan' dedim, 'Ben çocuğuma güvenmiyorum, benim çocuğum normal değil' dedim. Onlar da şey demişti, eve yeni taşınmışlar, nasıl şey yapacaklarmış. Çocuğunuz mu daha önemli, eviniz mi?" diye konuştu.

'OĞLUM İNTİHAR ETTİ'

Oğlunun daha önce intihar girişiminde bulunduğunu belirten anne, "Beraber intihar edeceklerdi, İkbal vazgeçti. Oğlum intihar etti 15 gün ÇAPA'da yattı. Daha sonra İkbal de intihar etti." diyerek sözlerini sonlandırdı.