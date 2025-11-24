Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Gündem
İkbal Uzuner’in mezarında saygısızlık yapıp tutuklanan kişilerin ifadesi ortaya çıktı

Semih Çelik tarafından canice öldürülen İkbal Uzuner’in mezarında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin tutuklanan 3 kişinin ifadesi ortaya çıktı.

Fatih’te surlarda Semih Çelik tarafından katledilen 19 yaşındaki İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmış, olayla ilgili 3 suça sürüklenen çocuk tespit edilmesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmışlardı.

İkbal Uzuner’in mezarında saygısızlık yapıp tutuklanan kişilerin ifadesi ortaya çıktı

''SADECE VİDEO ÇEKTİM, ZARAR VERMEDİM''

Öte yandan suça sürüklenen çocukların Sulh Ceza Hakimliği’nde verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Y.A. ifadesinde, çok pişman olduğunu söyleyerek, ‘’Buralara geleceğini bilmiyordum. Sadece video çektim, zarar vermedim. Video yayılınca linçlendim ve videoyu sildim. Hesapları da kapattım. Pişmanım’’ dedi.

''MİLLETİN DAMARINA BASTIK''

Suça sürüklenen çocuk Ö.E. ise ifadesinde, ‘’Ben kesinlikle mezara zarar vermedim, sadece suladım. Milletin damarına bastık kusura bakmasınlar, İkbal’in mezarını arkadaşlarımız sosyal medyada görmüşler, ‘gidelim mi’ dediler gittik. Pişmanım.’’ şeklinde konuştu.

İkbal Uzuner’in mezarında saygısızlık yapıp tutuklanan kişilerin ifadesi ortaya çıktı

''YAPAY ZEKA KULLANMIŞLAR''

Ö.D. ise ifadesinde mezara zarar vermediğini belirterek, ‘’Videoyu çeken kişi hakaret etmiş olabilir, ben hiç hakaret etmedim. Sadece mezar taşını tuttum. Videom üzerinde yapay zekayla oynama yapıp cinsel gözüksün diye paylaşmışlar’’ ifadelerini kullandı.

