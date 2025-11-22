İkbal Uzuner'in mezarında çirkin hareketler yapan çocuklar hakkında karar verildi

İstanbul Fatih’e bağlı Edirnekapı surlarında Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şahısların İkbal Uzuner’i ve Ayşenur Halil’i katleden Semih Çelik’in sesini kullanarak paylaşım yaptıkları, ardından maktul İkbal Uzuner’in mezarında uygunsuz pozlar vererek dalga geçtikleri belirlendi.

3'Ü TUTUKLANDI, 1'İNE ADLİ KONTROL KARARI

Olaya ilişkin yakalanan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından "ölen kişinin hatırasına hakaret" suçundan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından suça sürüklenen 3 çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.