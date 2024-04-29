İki aile arasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı

29 Nisan 2024 03:21 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 03:31

Erzurum’da feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Erzurum’da feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde gece saatlerinde iki aile birbirine girdi. Edinilen bilgilere göre Örnek Mahallesi İçli Sokak'ta iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda tarafların birbirine ateş açması sonucu Serkan M. ağır yaralandı. Etlik Şehir Hastanesine kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Olayda diğer aileden ise Mahir B. ve Haydar B.’nin ayaklarından yaralandığı öğrenildi. İki ailenin üyeleri hastane önünde toplanarak taşkınlık çıkarması nedeniyle polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen çok sayıda şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.