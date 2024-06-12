İki araç kafa kafaya çarpıştı! AK Parti Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti

12 Haziran 2024 10:55 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:56

Kamera kayıtlarını izleyince şoke oldu! Bu hırsız herkesi hayrete düşürdü

Kamera kayıtlarını izleyince şoke oldu! Bu hırsız herkesi hayrete düşürdü

Aksaray'da meydana gelen feci kazada Aksaray'dan Güzelyurt ilçesi istikametine seyreden Okan Yalçın (29) idaresindeki hafif ticari araç, Güzelyurt ilçesinden Aksaray istikametine seyreden Resul K. (32) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle tekeri yerinden kopan hafif ticari araç yoldan çıkıp yaklaşık 2 metre derinliğindeki şarampolden aşağıya takla atarken, otomobil savrularak karşı şarampole düştü.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Her 2 aracın da adeta hurdaya döndüğü kazada hafif ticari aracın sürücüsü olan AK Parti Güzelyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın (29) olay yerinde hayatını kaybetti, yanında yolcu olarak bulunan Enes A. (22) ve diğer otomobilin sürücüsü ile yanındaki yolcu Emre D. (33) yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından fark edilen kaza hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

"AYAĞIM YERİNDE Mİ?" DİYE SORDU

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, ambulanstan indirilen Resul K. başındaki görevli hemşireye defalarca “Ayağım yerinde mi?” diye sordu.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken araç sürücüsü Resul K.'nin 2.40 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.