İki ayının oyunu kameraya saniye saniye yansıdı: İzleyenleri gülümseten anlar

Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde vakit geçiren iki sevimli ayının karşılıklı oyunu saniye saniye kaydedildi.

Dağlık alanda oyun oynayan iki ayı, doğa koruma görevlisi Murat Özel tarafından görüntülendi. Doğal yaşamın nadir ve keyifli anlarından biri olarak değerlendirilen görüntülerde, ayıların bir süre karşılıklı oyun oynadığı görüldü. Birbirleriyle etkileşim halinde olan iki ayı, çevredeki dağlık alanda özgürce hareket etti.

Kısa süre sonra gözden kaybolan ayılar, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.