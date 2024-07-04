Ürküten görüntü! Üç ilde görüldü: Dev etçil çekirge Güneydoğu illerini istila etti

04 Temmuz 2024 13:18 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 13:44

Halk arasında sarıkız, sarıömer ya da böğü olarak bilinen ve et yiyen dev etçil örümcek Güneydoğu illerinden paniğe neden oldu.

Batman'da yaşayan Bayram Zırığ da evinin bahçesinde etçil çekirgeye rastladı.

Zırığ, büyüklüğü ile dikkati çeken etçil çekirgelerin insanlara bir zararı olmadığını belirtti.

"EKOLOJİK SİSTEME KATKI SUNUYOR"

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, böcek türleriyle beslenen bu çekirgelerin tarımsal açıdan zararlı haşereleri de yediğini söyledi.

Satar, bu türün Latince isminin "Saga ephippigera" olduğunu ifade ederek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun olarak görülen türün antenleriyle birlikte uzunluğu 25 santimetreyi buluyor.

Bölge halkı tarafından bilinen fakat görmeye alışık olmayan kişilerce panikle karşılanan bir çekirge türü." dedi.

'KORKMAMAK GEREKİYOR'

Bu türden korkmamak gerektiğini dile getiren Satar, etçil çekirgelerin korunmasının önemine değindi.

Satar, "Son yıllarda bilinçlendirme çalışmaları sayesinde sayıları arttı.

Bu varlıkları korumamız lazım.

Zararlı böcekleri ve tarım düşmanı diğer çekirgeleri de yiyerek ekolojik sisteme büyük katkı sunuyorlar." ifadelerini kullandı.

GECELERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Kulp ilçesi Taşköprü mevkisinde vatandaş, dut ağacında dev etçil çekirge fark etti.

Çekirge, cep telefonu ile görüntülendiği sırada ağaç dalları arasında gözden kayboldu.

Boyları 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu tür, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olarak biliniyor.

ELAZIĞ'DA DA GÖRÜLDÜ

Elazığ'ın merkeze bağlı Serince köyünde tarlada bulunan bir vatandaş, dev bir çekirge fark etti.

'BÖYLE BİR ŞEYİ İLK KEZ GÖRÜYORUM'

İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi.

Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, çekirgeyi cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.