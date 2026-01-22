Menü Kapat
Gündem
 Nalan Güler Güven

İki şehirde kar tatili ilan edildi! Eğitime ara verildi, motokuryelere trafik yasağı geldi

Meteorolojinin uyarılarının ardından Sivas ve Kilis valilikleri peş peşe açıklama yaptı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edilirken, belirli kamu personeli için idari izin kararı alındı.

İki şehirde kar tatili ilan edildi! Eğitime ara verildi, motokuryelere trafik yasağı geldi
22.01.2026
22.01.2026
saat ikonu 20:40

Sivas’ta etkili olan kar yağışı sonrası resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilirken bazı kamu personellerinin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

RESMİ VE ÖZEL TÜM KURUMLAR TATİL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunduğu Sivas’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gün boyunca etkisini sürdürdü. Şehri etkisi altına alan yağışın ardından Sivas Valiliği yazılı açıklama yaptı. Valilik’ten yapılan açıklamada, "Sivas il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) Valiliğimiz kararıyla 23 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

İki şehirde kar tatili ilan edildi! Eğitime ara verildi, motokuryelere trafik yasağı geldi

KİLİS’TE MOTOKURYELERE TRAFİK ENGELİ

Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım ve kamu düzenine ilişkin tedbirler hayata geçirilirken, bazı kurumlarda yüz yüze faaliyetlere 1 gün ara verildi, kamu personeline yönelik idari izin ve motokuryelere trafik yasağı uygulandı.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Kilis'te bugün başlayan kar yağışının yarın da etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi. Kar yağışı ve muhtemel olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek riskler göz önünde bulundurularak kent genelinde çeşitli tedbirler alındı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bu kapsamda, Kilis merkez ve ilçelerinde 23 Ocak 2026 Cuma günü; halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, e-sınav merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin, 23 Ocak 2026 Cuma günü herhangi bir talimat veya başvuruya gerek olmaksızın idari izinli sayılacağı bildirildi. Ayrıca, eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli olacağı belirtildi. Sağlık, kolluk kuvvetleri ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek.

BUZLANMA RİSKİNE KARŞI SIKI ÖNLEMLER

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanma riskine karşı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 23 Ocak 2026 Cuma günü il sınırları içerisinde motokuryelerin trafiğe çıkmaları 1 gün süreyle yasaklandı. Yetkililer, diğer bireysel motosiklet ve scooter kullanıcılarının da can güvenlikleri açısından toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

#Gündem
