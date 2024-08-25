İkinci el araba fiyatına mantar! Dudak uçuklatan rakam gündem oldu

25 Ağustos 2024 09:36 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 09:37

Bilecik'in bir köyünde satın aldığı mantarları gösteren kişi sosyal medyada gündem oldu. Toplamda 16 kilo mantar alan alıcı, mantarların yaşına göre para ödendiğini söyledi.

Alıcı, 1 senelik mantar için 14 bin TL, 15 senelik mantarı için ise 57 bin TL ödeme yapıldığının örneğini verdi.

16 KİLO MANTAR 406 BİN TL

Bilecik'e giden vatandaşın 16 kilo çülküf mantarı için ödediği miktar ise herkesi şaşkına çevirdi. Alıcı tam tamına 406 bin TL ödeme yaptı.

ÇÜLKÜF MANTARI NE İÇİN KULLANILIR?

Meşe ve kayın kav mantarlarının suda yumuşatılmış orta kısımları dilim dilim kesilir ve tokmakla yumuşatılır, çok yumuşak elyaflara ayrılır. Birçok kullanımı vardır. Elyaflarından eldiven, şapka gibi şeyler yapılabilir. Cerrahlarca kan dindirmede, dişçilerce dişleri kurutmada, balıkçılarca yem olarak kullanılan yapma böcekleri kurutmada kullanılır.