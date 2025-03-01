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 | Bengül Büyükhan

İkinci Timur Cihantimur vakasında yeni gelişme! Gürcan Koçak'a çarpan yakalandı! İfadesi 'pes' dedirtti

Eyüpsultan'da arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde tamir etmeye çalışan 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak'a hafif ticari araç çarpmıştı. Talihsiz genç hayatını kaybederken sürücü ise kaçmıştı. O sürücü 6 gün sonra yakalandı. Sürücü ilk ifadesinde Koçak’a çarptığını görmediğini, domuza çarptığını düşünerek yola devam ettiğini söyledi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 08:06
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 08:30

İstanbul Eyüpsultan'da bir Timur Cihantimur vakası daha yaşandı. Kemerburgaz yolunda arızalanan UTV aracını emniyet şeridine çekip tamir etmeye çalışan 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak'a hafif ticari araç çarpmıştı. Korkunç kaza sonrası Muhammet Gürcan Koçak, ağır yaralanmış ve hafif ticari araç sürücüsü ise kaçmıştı.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Talihsiz genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, bu olay Timur Cihantimur'un Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olup ABD'ye kaçtığı kazayı akıllara getirdi. Polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kaçan sürücünün M.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Sürücü, Trafik Denetleme Sivil Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Muhammet Gürcan Koçak'a çarpan sürücü emniyete götürülürken ilk ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli M.Y. ilk ifadesinde ‘şahsa çarptığını görmediğini, yoğun kar yağışı olduğunu ve domuza çarptığını düşünüp devam ettiğini' söyledi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

TİMUR CİHANTİMUR OLAYI NEDİR?
Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı ATV tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araç 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından sürücü Timur Cihantimur annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı.
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