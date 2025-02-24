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 | Banu İriç

Evlilik hazırlığı yapıyordu, Oğuz Murat Aci ile aynı yerde aynı kaderi paylaştı! Timur Cihantimur gibi kaçtı

Trafikte yaşanan kazalar, sorumsuz sürücülerin ihmaliyle genç hayatları söndürmeye devam ediyor. İstanbul Eyüpsultan’da arızalanan aracını kontrol ederken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak’ın ölümü, Timur Cihantimur’un neden olduğu kazayla benzer bir dramı hatırlattı. Tıpkı Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Cihantimur gibi, Koçak’a çarpan sürücü de olay yerinden kaçtı. Ailesi düğün hazırlığı yaparken yaşananları gözyaşlarıyla anlattı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 23:22

İstanbul Eyüpsultan’da, emniyet şeridinde arızalanan UTV’sini kontrol ettiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücü ise hala aranıyor. Acı olay akıllara yine Eyüpsultan'da yaşanan olayı hatırlattı. Feci kazada Timur Cihantimur da evli ve bir küçük çocuk babası Oğuz Murat Aci'ye çarparak olay yerinden kaçmıştı.

EMNİYET ŞERİDİNDE DURDU, HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI

Kaza, 22 Şubat’ta Kemerburgaz yolunda saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak, seyir halindeyken UTV’sinin arızalanması üzerine emniyet şeridine çekerek aracı kontrol etmeye başladı. Bu sırada sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Koçak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç adam yol kenarındaki ormana savrulurken, araç sürücüsü durmadan olay yerinden uzaklaştı. Koçak’ın kuzeni hemen yardım çağırmaya çalışsa da ambulans olay yerine geç ulaştı. 22 Haziran’da evlenmeye hazırlanan Koçak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"OĞLUMA ÇARPIP KAÇTI, KUZENİNİN KUCAĞINDA CAN VERDİ"

Kazanın ardından büyük üzüntü yaşayan baba Soner Koçak, oğlunun evlilik hazırlığında olduğunu ve tüm eşyalarının alındığını belirterek yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: “Oğlum 4 ay sonra evlenecekti. Beyaz eşyalarını bile almıştık, düğün salonunu bile kiralamıştık. Ama şimdi onun yerine mezarını hazırladık.”

Kazayı öğrendiği anı anlatan Koçak, "Hastaneye gittiğimde oğlumun kuzeni beni dışarı çıkardı ve sarılarak 'Kaybettik' dedi. O an dünyam yıkıldı." ifadelerini kullandı.

"KENDİME AYIRDIĞIM MEZAR OĞLUMA NASİP OLDU"

Daha önce bir trafik kazasında kızını da kaybettiğini belirten acılı baba, oğlunu Yeniköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnettiklerini söyledi. “1998’de kızımı kaybettiğimde büyük bir aile mezarlığı yaptırmıştım. Annemi de oraya defnetmiştim. Şimdi oğlum da orada yatıyor. Kendime ayırdığım mezar yerini oğluma nasip oldu.” dedi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

TİMUR CİHANTİMUR OLAYI NEDİR?
ünlü estetik cerrah Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur 1 Kasım 2023'te Sarıyer’de kullandığı lüks araçla, emniyet şeridinde arızalanan bir motosikletin yanında bekleyen 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’ye çarptı. Kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası Timur Cihantimur olay yerinde Aci'yi yaralı halde bırakarak kaçtı. Annesi Eylem Tok ile beraber yurtdışına kaçtıktan sonra ABD'de yakalandı. İki ismin Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
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