İklim Kanunu ile hayvancılık bitecek mi? Açıklama var

TBMM'de görüşülecek İklim Kanunu tasarısıyla hayvancılığın olumsuz yönde etkileneceği ve besicilerin ceza ödemek zorunda kalacağı yönündeki iddialar üzerine İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı.

Meclis'te görüşülmeden hakkında ortaya atılan iddialarla gündemde olan İklim Kanunu, tartışılmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta TBMM gündeminde ele alınması beklenen tasarıyla ilgili besiciliğe ciddi anlamda zarar vereceği ve hayvancılıkla uğraşan küçük ölçekli çiftçilerin ceza ödemek zorunda kalacağı öne sürüldü.

Konuyla ilgili iddiaların yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

"Çeşitli medya organlarında 'Besiciye Emisyon Darbesi Geliyor' başlığıyla yayınlanan ve İklim Kanunu Tasarısı ile hayvancılığın bitirileceğini, küçük işletmelerin yok edileceğini öne süren haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denilen açıklamada kanun teklifiyle ilgili de şunlar belirtildi:

İklim Kanunu Teklifi, vatandaşlarımızı iklim değişikliğinin etkilerine karşı koruyarak daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır.

İklim değişikliğiyle mücadele politikaları da tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sekteye uğratılmasını değil, aksine bunların korunmasını ve geliştirilmesini hedeflemektedir.

"KÜÇÜK BESİCİLERE CEZAİ HÜKÜM YER ALMIYOR"

İklim Kanunu Teklifinde hayvancılığı sonlandırmaya yönelik hiçbir düzenleme bulunmamakta, küçük besicilere yönelik herhangi bir cezai hüküm yer almamaktadır.

Kanunda yer alan idari yaptırım hükümleri ise belirli kriterleri karşılayan sanayi işletmelerini ilgilendirmektedir ve bu düzenlemelerin adli ceza ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Anayasamız gereği cezalar ve yaptırımlar kanunda açıkça yazmak zorundadır. Kanunda yazmayan hiçbir cezai işlem uygulanamaz.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN"

Tasarıda olmayan ceza ve uygulamaları var gibi göstermeye çalışmak, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak TCK 217/A uyarınca suçtur.

Vatandaşlarımızı, resmi ve güvenilir kaynakları dikkate almaya ve asılsız iddialara itibar etmemeye davet ediyoruz."