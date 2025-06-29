Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İklim Kanunu ile hayvancılık bitecek mi? Açıklama var

TBMM'de görüşülecek İklim Kanunu tasarısıyla hayvancılığın olumsuz yönde etkileneceği ve besicilerin ceza ödemek zorunda kalacağı yönündeki iddialar üzerine İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İklim Kanunu ile hayvancılık bitecek mi? Açıklama var
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 19:26

Meclis'te görüşülmeden hakkında ortaya atılan iddialarla gündemde olan İklim Kanunu, tartışılmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta TBMM gündeminde ele alınması beklenen tasarıyla ilgili besiciliğe ciddi anlamda zarar vereceği ve hayvancılıkla uğraşan küçük ölçekli çiftçilerin ceza ödemek zorunda kalacağı öne sürüldü.

Konuyla ilgili iddiaların yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.

İklim Kanunu ile hayvancılık bitecek mi? Açıklama var

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

"Çeşitli medya organlarında 'Besiciye Emisyon Darbesi Geliyor' başlığıyla yayınlanan ve İklim Kanunu Tasarısı ile hayvancılığın bitirileceğini, küçük işletmelerin yok edileceğini öne süren haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denilen açıklamada kanun teklifiyle ilgili de şunlar belirtildi:

İklim Kanunu Teklifi, vatandaşlarımızı iklim değişikliğinin etkilerine karşı koruyarak daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır.

İklim değişikliğiyle mücadele politikaları da tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sekteye uğratılmasını değil, aksine bunların korunmasını ve geliştirilmesini hedeflemektedir.

"KÜÇÜK BESİCİLERE CEZAİ HÜKÜM YER ALMIYOR"

İklim Kanunu Teklifinde hayvancılığı sonlandırmaya yönelik hiçbir düzenleme bulunmamakta, küçük besicilere yönelik herhangi bir cezai hüküm yer almamaktadır.

İklim Kanunu ile hayvancılık bitecek mi? Açıklama var

Kanunda yer alan idari yaptırım hükümleri ise belirli kriterleri karşılayan sanayi işletmelerini ilgilendirmektedir ve bu düzenlemelerin adli ceza ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Anayasamız gereği cezalar ve yaptırımlar kanunda açıkça yazmak zorundadır. Kanunda yazmayan hiçbir cezai işlem uygulanamaz.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN"

Tasarıda olmayan ceza ve uygulamaları var gibi göstermeye çalışmak, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak TCK 217/A uyarınca suçtur.

Vatandaşlarımızı, resmi ve güvenilir kaynakları dikkate almaya ve asılsız iddialara itibar etmemeye davet ediyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir'deki görevli ormanı kasıtlı olarak mı yaktı? DMM görüntülerin aslını açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de uyuşturucu kullanımı 10 yaşa mı indi? O iddialara açıklama geldi
ETİKETLER
#dezenformasyon
#dezinformasyon
#Çalışma Grubu
#Cumhurbaşkanlığı
#Kızılay yardım kampanyası
#piton
#Teknoloji alanındaki yenilikler
#hayvancılık
#İklim Kanunu
#Besicilik
#Tartışmalar
#Gerçekler
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.