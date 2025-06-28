İzmir'deki görevli ormanı kasıtlı olarak mı yaktı? DMM görüntülerin aslını açıkladı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki yangınla ilgili sosyal medyada dolaşan iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Ormanın kasıtlı yakıldığıyla ilgili paylaşılan görüntünün aslı ortaya çıktı.

Dezerformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir'deki yangının kasten yakıldığı ile ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülera dair açıklama yaptı. İddia edilen videoda bir şahsın yangınları başlattığı an olduğu öne sürülmüştü.

DMM'den yapılan paylaşımda görüntüde ormanın kasten yakılmadığını görevlilerin bilinçli olarak "karşı ateş" taktiği uyguladığı vurgulandı. Vatandaşlar yangınlara karşı sadece yetkililerin açıklamalarını dikkate alması konusunda uyarıldı.

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda dolaşıma giren, İzmir-Aliağa-Bozköy'deki yangın kontrol çalışmalarına ait bir görüntünün, bir şahsın ormanı kasten yaktığı iddiasıyla servis edildiği tespit edilmiştir.*

22-25 Haziran 2025 tarihinde İzmir-Aliağa-Bozköy'de çıkan orman yangınının yayılmasını önlemek amacıyla yetkililer tarafından bilinçli olarak uygulanan "karşı ateş" yöntemi ile bir çalışma yürütülmüştür.

Yangın söndürme ekipleri, alevlerin daha geniş alanlara sıçramasını engellemek için stratejik olarak belirli bölgelerde kontrollü yakma işlemleri gerçekleştirmiş; bu yöntemle yangının ilerlemesinin durdurulması ve kontrol altına alınması hedeflenmiştir.

Orman yangınları gibi hassas konularda vatandaşlarımızı resmi ve güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeye çağırıyoruz. Hassas dönemlerde, teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyunda yanlış algılamalara yol açabileceğine dikkat çekiyoruz.

Bu vesile ile orman yangınları ile mücadele eden tüm kamu görevlilerimize ve gönüllülere minnettarlığımızı ifade ediyoruz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1939061437516919160